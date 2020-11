Stock Car: Em fim de semana dos Mattheis, Casagrande dedica vitória à equipe

Gabriel Casagrande conquistou a vitória da corrida 2 da nona etapa do campeonato de 2020 da Stock Car neste domingo, em Curitiba. largando da pole position, o piloto do carro #83 só deixou de ser líder no período em que teve que fazer seu pit stop obrigatório.

No final, com uma boa vantagem sobre Nelsinho Piquet, ele pôde se dar ao luxo de administrar a diferença para o piloto da Full Time, que tinha mais botões de ultrapassagem e com pneus menos desgastados.

Após a corrida, Casagrande dedicou a vitória ao time.

“A equipe foi fantástica, quero muito dedicar esta vitória a todos da R. Mattheis por terem feito um trabalho incrível, tanto no pit stop quanto no carro", disse Casagrande. "Ontem a gente teve dificuldades, mas conseguimos um bom ritmo hoje para vencer a prova 2.

O Nelsinho (Piquet) vinha com quatro pneus novos, mas consegui administrar a vantagem e subir no campeonato. Sabemos que teremos duas etapas que não são tão boas para o Chevrolet, como Goiânia e Interlagos, com grandes retas, mas vamos seguir lutando”, completou.

O dono da equipe, Rodolpho Mattheis, destacou a grande fase da equipe. “Que semana intensa, muitas conquistas no Endurance Brasil e no Sertões e agora três provas da Stock Car em Curitiba e terminando o domingo com a vitória do Gabriel (Casagrande). Ele guiou muito e mostrou maturidade e frieza na corrida. A gente não tinha um ritmo bom na prova 1, então a estratégia de priorizar a 2 e sair na pole deu certo. O ritmo foi muito forte, conseguimos uma vantagem de quatro segundos antes do pit e mesmo quem tinha pneus novos não alcançou a gente”, disse Rodolpho, que celebrou a vitória também ao lado do pai, Andreas.

Com as vitórias de Thiago Camilo no sábado e na corrida 1 de domingo, o fim de semana de Curitiba teve apenas um sobrenome.

“Foi um final de semana perfeito para os times Mattheis, eles vencendo uma ontem e hoje e a gente fechando também com o primeiro lugar na prova 2 deste domingo. Todos sabem de minha admiração e respeito ao trabalho do meu pai (Andreas) e é ótimo celebrar com ele no topo do pódio. Fico feliz também de voltar a brigar pelo campeonato, não será fácil, mas como a etapa final tem pontos dobrados, com 60 em jogo, tudo pode acontecer”, diz Rodolpho.

