MotoE: Eric Granado lidera primeiro dia de testes em Jerez

Eric Granado abriu os testes oficiais de pré-temporada da MotoE na frente. O piloto da Avintia Racing, de 23 anos, que venceu as duas provas finais do ano passado, foi o mais veloz no primeiro dia de testes em Jerez de la Frontera (Espanha) superando o atual campeão, Matteo Ferrari, por apenas 0s084. Os testes prosseguem nesta quarta e quinta-feira.

Equipes e pilotos do Mundial focaram na adaptação das novidades incorporadas na moto Energica Ego Corsa. “São elementos que visam melhorar a estabilidade nas curvas e otimizar o desempenho da bateria, além de tornar as retomadas e largadas ainda mais impressionantes, por que a Energica já possui uma força incrível nessas situações, justamente por ser uma moto elétrica”, explicou Granado, terceiro colocado em 2019, melhor posição de um piloto brasileiro em um campeonato de nível mundial em toda a história.

No primeiro dos três dias, os pilotos puderam experimentar a nova configuração do garfo de suspensão dianteira fornecido pela especialista Ohlins, além de pneus Michelin de compostos novos na traseira e dianteira da moto. Outra novidade foi uma entrada de ar que visa refrigerar as baterias, melhorando tanto o desempenho em ritmo de competição quanto a velocidade da recarga.

Confira os tempos:

1) Eric Granado (Brasil), 1min48s345;

2) Matteo Ferrari (Itália), 1min48s428;

3) Bradley Smith (Inglaterra), 1min49s008;

4) Niki Tuuli (Finlândia, 1min49s054;

5) Alex De Angelis (San Marino, 1min49s074);

6) Xavier Simeon (Bélgica, 1min49s283;

7) Josh Hook (Nova Zelândia, 1min49s493);

8) Mike Di Meglio (França, 1min49s527);

9) Niccolo Canepa (Itália, 1min49s944);

10) Dominique Aegerter (Suíça, 1min50s229)

