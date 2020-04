Nesta quarta, foi realizado o segundo dia de testes de pré-temporada da MotoE no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, e o resultado não foi muito diferente do visto ontem: Eric Granado terminou novamente na liderança, a frente do atual campeão da categoria, Matteo Ferrari.

O brasileiro terminou o dia com 1min47s546 como seu melhor tempo, oito décimos mais rápido que sua volta de ontem. Além disso, Granado quebrou o recorde da pista para a categoria. E a diferença para Ferrari foi pequena: menos de um décimo.

Um dos focos desta pré-temporada da MotoE é estudar as novidades que foram incorporadas à moto oficial da categoria, a Energica Ego Corsa. A proposta destas melhorias é otimizar o desempenho da bateria e tornar as largadas mais interessantes.

Confira os tempos do segundo dia de testes da MotoE em Jerez