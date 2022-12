Carregar reprodutor de áudio

Enquanto a Seleção Brasileira de futebol estava em campo no Catar, os pilotos da Copa Shell HB20 já estavam com a cabeça na disputa do título da temporada 2022. No início da tarde desta sexta-feira (9), mais de 40 carros foram para a pista buscar a vantagem de largar da posição de honra para a primeira corrida da oitava, e última, etapa do campeonato. A largada para a primeira corrida está prevista para às 16h30 deste sábado (10).

Alberto Cattucci, terceiro colocado no campeonato e postulante ao título na categoria PRO, foi o mais rápido do dia com a marca de 2min09s314 e vai dividir a primeira fila com o carro da dupla Eduardo Fuentes/Fernando Jr.

“Estou matematicamente na briga pelo campeonato, é difícil, mas agora garanti esse pontinho da pole e tudo está saindo como eu planejei. Agora preciso vencer as duas provas, o que é muito difícil, mas vamos lá fazer o melhor para somar o maior número possível de pontos e tentar esse bicampeonato”, disse o piloto do Hyundai HB20 #808, atual campeão da categoria.

Na categoria Elite, quem se saiu melhor foi Bruno Pierozan, que forma dupla com Marcio Giordano. Pierozan ocupa a sexta colocação na tabela e teve sua melhor volta com o tempo de 2min09s656.

“Estou muito feliz com o meu desempenho, consegui encaixar a volta do jeito que eu queria... só tenho a agradecer a minha equipe, aos meus familiares e todos que torcem por mim”, disse o piloto do carro #12.

Thiago Sansana é o sétimo colocado no campeonato da Super e foi o mais rápido na classificação com a marca de 2min09s961.

“Aqui em Interlagos eu estou em casa, é uma pista que eu sempre fui muito bem e conseguimos confirmar hoje. Viemos acertando o carro durante os treinos e conseguimos acertar para o quali. Foi tudo ótimo”, disse o piloto do #84.

Na disputa pelos três títulos em jogo estão, na categoria PRO, Leonardo Reis com 230 pontos, Rafael Reis com 213, Alberto Cattucci com 198 e Luís Sena Jr com 164; na Elite, Leo Rufino lidera com 209 pontos contra 166 de Arthur Scherer, 162 de Lucas Bornemann e 159 de Ernani Kuhn; na Super, João Bortoluzzi lidera a disputa com 206 pontos contra 192 da dupla Agostinho e Vito Ardito; Leo Martins soma 164 pontos.

A primeira corrida será no sábado (10), às 16h30 e a corrida de encerramento da temporada acontece no domingo (11) às 16h20. A Copa Shell HB20 têm transmissão pelo YouTube do site Motorsport.com (ao vivo).

Resultado da classificação da oitava etapa:

PRO

1. ALBERTO CATTUCCI, 2:09.314

2. EDUARDO FUENTES /FERNANDO JR, 2:09.418

3. LEONARDO REIS, 2:09.524

4. BETO CAVALEIRO / BERNADO CARDOSO, 2:09.592

5. BRUNO TESTA, 2:09.689

6. RAFAEL REIS, 2:09.697

7. ROGERIO MOTTA, 2:10.026

8. DANIEL NINO /RAPHAEL ABBATE, 2:10.038

9. RODRIGO BARONE /DIEGO VALLINI, 2:10.185

10. LUCIANO VISCARDI / THIAGO RIBERI, 2:10.367

11. LUIS SENA JR, 2:10.418

12. CHRIS BORNEMANN, 2:11.342

ELITE

1. BRUNO PIEROZAN /MARCIO GIORDANO, 2:09.656

2. MARCUS INDIO, 2:09.870

3. ENZO GIANFRATTI, 2:09.963

4. ERNANI KUHN, 2:10.215

5. LEO RUFINO, 2:10.594

6. ARTHUR SCHERER, 2:11.060

7. THALINE CHICOSKI, 2:11.169

8. LUCAS BORNEMANN, 2:11.824

9. MARCELO ZEBRA, 2:12.396

10. ROMULO MOLINAR / PEDRO PERDONCINI, 2:13.685

11. ROGERIO CRUZEIRO / LARISSA CRUZEIRO, 2:14.307

SUPER

1. THIAGO SANSANA, 2:09.961

2. RAFAEL VELHO, 2:10.639

3. VITO ARDITO / AGOSTINHO ARDITO, 2:10.703

4. JOÃO PEDRO BORTOLUZZI, 2:10.762

5. VICTOR ANDRADE, 2:10.815

6. THIAGO LOPES, 2:11.203

7. LEONARDO MARTINS, 2:11.205

8. AUGUSTO FREITAS, 2:11.333

9. LEANDRO PARIZOTTO, 2:11.470

10. THIAGO RIZZO, 2:11.614

11. DIEGO PERONI, 2:12.266

12. IVO ZANGIROLAMI, 2:12.618

13. LUIZ DORIGUEL / EDUARDO DORIGUEL, 2:12.625

14. THIAGO FREITAS, 2:12.663

15. SANDRO SIQUEIRA, 2:12.665

16. SILVIO GATÃO, 2:12.829

17. VINICIUS BORTOLOZZO / GUSTAVO BORTOLOZZO, 2:12.963

18. REGIS NIETO FILHO, 2:13.863

Programação da quarta etapa da Copa Shell HB20 em Interlagos:

Sábado, dia 10

16h30 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 11

16h20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Confira a classificação do campeonato:

Pro

1. Leonardo Reis, 230 pontos

2. Rafael Reis, 213

3. Alberto Cattucci, 198

4. Luis Sena Jr., 164

5. E. Fuentes/Fernando Jr., 152

6. Beto Cavaleiro, 151

7. Bruno Testa, 142

8. Thiago Riberi, 140

9. Daniel Nino, 132

10. Humberto Guerra, 97

11. Bernardo Cardoso, 86

12. Chris Bornemann, 73

13. Luciano Viscardi, 68

14. Rodrigo Barone, 57

15. Raphael Teixeira, 53

16. Francisco Meireles, 41

17. J. Vieira/R. Cruzeiro, 38

18. Diego Vallini, 28

19. Juca Lisboa, 13

20. T. Tambasco/L. Matos, 11

21. Diego Augusto, 3

Elite

1. Leo Rufino, 209 pontos

2. Arthur Scherer, 166

3. Lucas Bornemann, 162

4. Ernani Kuhn, 159

5. Edgar Colamarino, 159

6. Bruno Pierozan, 155

7. Marcus Índio, 140

8. Enzo Gianfratti, 133

9. R. Molinari/P. Perdoncini, 101

10. Thaline Chicoski, 77

11. Gustavo Teixeira, 71

12. Antonio Junqueira, 54

13. Marcelo Zebra, 49

14. Roberto Possas, 22

15. Glauco Oliveira, 10

16. Marcio Giordano, 1

17. Felipe Pick, 0

Super

1. João Bortoluzzi, 206

2. A. Ardito/V. Ardito, 192

3. Leo Martins, 164

4. Thiago Lopes, 127

5. Leandro Parizotto, 124

6. Victor Andrade, 122

7. Thiago Sansana, 115

8. V. Bortolozzo /G. Bortolozzo, 100/99

9. Diego Peroni, 97

10. Thiago Rizzo, 96

11. Augusto Freitas, 83

12. Silvio Gatão, 75

13. Ivo Zamgirolami, 71

14. Thiago Freitas, 69

15. Sandro Siqueira, 62

16. Rafael Velho, 56

17. L. Doriguel/E. Doriguel, 46/40

18. Ricardo Gargiulo, 24

19. Carolina Nunes, 9

20. Lucas Beux, 2

