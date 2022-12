Carregar reprodutor de áudio

A equipe AMattheis Vogel cravou os dois tempos mais rápidos desta sexta-feira (9) em Interlagos nos treinos livres para a decisão da Stock Car, que acontecerá neste domingo. O argentino Matías Rossi marcou 1min40s253, 0s095 na frente do vice-líder Gabriel Casagrande, que também disputa o título da categoria com o companheiro.

“A equipe fez um trabalho espetacular, tanto com o carro do Gabriel (Casagrande) quanto com o meu. Nosso ritmo foi muito bom no primeiro treino, só que ainda não havíamos trocados os pneus".

"Quando colocamos os pneus novos o carro funcionou muito bem e foi um bom começo de final de semana. Nós sabemos que o mais importante ainda está por vir, amanhã temos a classificação, mas estou realmente contente por hoje”, diz Matías, que é patrocinado pela Toyota Gazoo Racing.

Quarto colocado no campeonato e com sete pódios no ano, Matías venceu duas provas com a equipe AMattheis Vogel, sendo uma delas em Interlagos. O bom retrospecto no circuito anima o piloto argentino na tentativa de descontar os 30 pontos em relação ao líder do campeonato.

“A verdade é que a diferença entre os carros da Stock Car é muito pequena, mas é certo que a equipe tem andando sempre muito bem aqui. Vamos seguir concentrados para amanhã e em busca de classificar bem. Esse bom começo nos dá confiança para amanhã”, completa Matías.

Os treinos da Stock Car recomeçam neste sábado pela manhã, enquanto a classificação será disputada a partir das 14h40. A rodada dupla que define o campeão da temporada 2022 será disputada a partir das 14h15, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Tempos mais rápidos do dia (top 5):

1- Matías Rossi - 1min40s253

2- Gabriel Casagrande - 1min40s348

3- Felipe Baptista - 1min40s431

4- Daniel Serra - 1min40s559

5- Thiago Camilo - 1min40s57

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?