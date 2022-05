Carregar reprodutor de áudio

A primeira etapa de duas previstas para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na temporada 2022 da Copa Shell HB20 acontece neste fim de semana. Mais de 40 carros vão alinhar no grid para a terceira etapa do campeonato entre os dias 13 e 15 de maio. Serão duas corridas durante o evento para acirrar ainda mais as disputas nas três classes da categoria monomarca que teve oito vencedores diferentes depois de duas etapas disputadas.

Com 56 pilotos disputando o campeonato e 44 carros no grid, a Copa Shell HB20 é uma das mais disputadas no atual cenário do automobilismo nacional. A classe Pro é liderada por Leonardo Reis, vencedor de duas das quatro provas disputadas até o momento, com apenas sete pontos de diferença para o segundo colocado Beto Cavaleiro, que ainda busca sua primeira vitória no ano.

Na categoria Elite, sete pontos separam os líderes Marcus Índio e Edgar Colamarino. Índio venceu duas provas das quatro disputadas além de registar a volta mais rápida em uma prova.

João Pedro Bortoluzzi lidera com vantagem de 19 pontos para Leo Martins na classe Super e os dois foram os únicos a vencer na categoria deles. Bortoluzzi tem três vitórias contra uma vitória de Martins. O líder ainda tem a seu favor duas pole positions e três voltas mais rápidas das quatro corridas disputadas.

A pista do Velocitta tem extensão de 3.443 metros com 12 curvas, sendo oito à esquerda e quatro à direita. O sentido utilizado é o anti-horário. O asfalto é abrasivo e o pneu mais exigido é o traseiro direito.

A Copa Shell HB20 têm transmissão pelo YouTube do site Motorsport.com (ao vivo) e também pela RedeTV!. A primeira corrida do final de semana acontece no sábado (14) às 15h40 e a segunda, no domingo (15) às 16h15.

