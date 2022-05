Podcast #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita da Ferrari?

Carregar reprodutor de áudio

O GP de Miami, o primeiro da história da cidade na Fórmula 1, pode ter revelado uma nova ordem de forças na categoria em 2022. Max Verstappen conquistou sua terceira vitória no ano e, mais do que isso, mostrou que a Red Bull tinha ritmo para tal.

A equipe do Motorsport.com analisou e debateu tudo o que rolou no fim de semana na Flórida na edição 177 do Podcast Motorsport.com, que teve apresentação de Erick Gabriel e os comentários de Carlos Costa e Guilherme Longo.

Vitória de Verstappen muda cenário da F1 2022 ou temporada está 'em aberto'?

