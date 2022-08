Copa HB20: Veja os horários da etapa de Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 retorna ao palco da abertura da temporada para encerrar a primeira metade do campeonato. O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, vai receber a quarta etapa do campeonato monomarca nos dias 29, 30 e 31 de julho. Com mais de 50 pilotos confirmados, as duas corridas prometem grandes disputas pelas lideranças dos campeonatos. Chegam para a quarta etapa como líderes Leonardo Reis na categoria Pro, Marcus Índio e Leo Rufino empatados na Elite, e João Bortoluzzi na Super.

Os três líderes do campeonato têm uma coisa a seu favor: na primeira etapa, os três venceram uma das duas corridas no autódromo de Interlagos, mas nem por isso devem ter vida fácil no fim de semana.

Na classe Pro, Leo Reis – que venceu a Corrida 2 na etapa inaugural – hoje é o líder com 20 pontos de vantagem sobre o irmão Rafael Reis. Quem também tem bom retrospecto a seu favor de acordo com o desempenho demonstrado na primeira etapa é o atual sexto colocado na classificação, Thiago Riberi. O piloto, que soma 68 pontos na tabela, foi o pole position e venceu a Corrida 1 na primeira etapa.

A Elite conta com um empate na liderança. Marcus Índio e Leo Rufino somam, cada, 87 pontos na tabela e vão para o desempate na quarta etapa. Índio venceu uma das provas na primeira etapa e a segunda corrida foi vencida por Lucas Bornemann (quinto colocado com 66 pontos). O pole position em Interlagos foi Enzo Gianfratti (10ª colocação com 39 pontos).

Pela categoria Super, são seis pontos separando o líder João Bortoluzzi (91 pontos) do segundo colocado Leo Martins (85 pontos). Os dois foram vencedores de corrida na primeira etapa. Bortoluzzi venceu a primeira e cravou a pole position, enquanto Martins foi o vencedor da segunda prova.

A pista de Interlagos tem extensão de 4.309 metros a uma altitude de 786 metros. As corridas são disputadas no sentido anti-horário, com 13 curvas no total (nove à esquerda e quatro à direita). O pneu mais exigido dos carros é o traseiro direito.

A Copa Shell HB20 têm transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

Programação:

Sexta-feira, dia 29

8h00: 1º Treino – Grupo único

10h05: 2º Treino – Grupo único

13h30: 3º Treino – Duplas

Sábado, dia 30

8h40: 4º Treino – Grupo único

11h55: Classificação

16h50: Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 31

15h00: Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Confira a classificação do campeonato após três etapas disputadas:

Pro

1. Leonardo Reis, 107 pontos

2. Rafael Reis, 87

3. Alberto Cattucci, 83

4. Beto Cavaleiro, 72

5. Luis Sena Jr., 69

6. Thiago Riberi, 68

7. Daniel Nino, 63

8. Bruno Testa, 62

9. E. Fuentes/Fernando Jr., 56

10. Raphael Teixeira, 53

11. Luciano Viscardi, 31

12. Rodrigo Barone, 29

13. Chris Bornemann, 25

14. Humberto Guerra, 25

15. T. Tambasco/L. Matos, 13

16. Juca Lisboa, 11

17. Francisco Meireles, 10

18. J. Vieira/R. Cruzeiro, 5

19. Diego Augusto, 3

Elite

1. Marcus Índio, 87 pontos

2. Leo Rufino, 87

3. Bruno Pierozan, 73

4. Gustavo Teixeira, 71

5. Lucas Bornemann, 66

6. Edgar Colamarino, 65

7. Diego Vallini, 53

8. Arthur Scherer, 50

9. R. Molinari/P. Perdoncini, 49

10. Enzo Gianfratti, 39

11. Marcelo Zebra, 34

12. Roberto Possas, 22

13. Thaline Chicoski, 18

14. Ernani Kuhn, 15

15. Glauco Oliveira, 10

Super

1. João Bortoluzzi, 91

2. Leo Martins, 85

3. A. Ardito/V. Ardito, 76

4. Thiago Lopes, 63

5. Augusto Freitas, 57

6. Ivo Zamgirolami, 56

7. Thiago Rizzo, 53

8. Thiago Freitas, 46

9. Leandro Parizotto, 40

10. Thiago Sansana, 40

11. Silvio Gatão, 38

12. G. Bortolozzo/V. Bortolozzo, 36

13. Victor Andrade, 20

14. D. Peroni/S. Siqueira, 20

15. E. Doriguel/L. Doriguel, 19

16. Carol Nunes, 9

