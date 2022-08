Carregar reprodutor de áudio

Depois de duas performances convincentes com o Chevrolet Camaro #88 nas passagens da NASCAR Xfinity Series pelas pistas mistas do Circuito das Américas e Road America, Miguel Paludo encara nesta semana um traçado inédito em sua carreira. O heptacampeão da Porsche Cup acelera na mítica pista de Indianápolis com o carro preparado pela JR Motorsports.

É a terceira e última jornada da Xfinty Series em circuito misto nesta temporada, e o piloto gaúcho espera manter a boa impressão que tem deixado desde 2021, quando recebeu como prêmio da BRANDT o direito de competir novamente na NASCAR.

Nas cinco corridas realizadas desde então, ele sempre figurou entre os dez melhores mesmo largando do meio do grid para trás. Terminou em sétimo a prova do ano passado em Daytona e em nono a deste ano no Circuito das Américas, onde havia quebrado em 2021 quando vinha em sexto. Em outras duas ocasiões, Mid-Ohio-2021 e na prova de Road America no início deste mês, acabou coletado em acidentes no segmento final quando lutava no top5.

Agora em Indianápolis novamente os desafios são grandes: conhecer um novo traçado, aproveitar ao máximo o treino livre e o quali de sexta para garantir uma vaga no grid para prova de 151,2 milhas.

A corrida tem previsão de 62 voltas, com os segmentos 1 e 2 se encerrando nos giros 20 e 40.

“A expectativa é grande”, disse Paludo. “Indianapolis é um dos grandes palcos do esporte a motor não só nos Estados Unidos, como no mundo. Nunca dei uma volta na pista e vai ser uma adaptação muito interessante. Fizemos bastante simulador na preparação e reuniões muito produtivas de planejamento com o time de engenharia da JR Motorsports.

“Vamos com tudo para mais um grande fim de semana com o carro #88. É minha terceira e última chance neste ano e encaro como uma oportunidade para fazer um bom trabalho, mostrar competitividade e levar as cores da nossa bandeira e da BRANDT na NASCAR. Teremos mais de 150 convidados da BRANDT na corrida, muitos deles brasileiros, e promete ser um sábado muito especial”

O fim de semana de velocidade na mais tradicional pista dos Estados Unidos promete casa cheia e um evento grandioso. Além da prova da Xfinity Series, o Indianapolis Motor Speedway recebe a prova da NASCAR Cup Series e também a nona etapa da temporada 2022 da Indycar.

A largada da corrida de Paludo está marcada para 16h30 de sábado.

TELEMETRIA: RICO PENTEADO analisa quem pode chegar na FRENTE na HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: