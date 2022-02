Carregar reprodutor de áudio

Enzo Gianfratti viveu um domingo (13) dos mais movimentados no Autódromo de Interlagos. Na corrida que fechou a etapa inaugural da temporada 2022 da Copa Shell HB20, o piloto do Hyundai número 19 conquistou a sexta posição da classe Elite, completando a prova com o 14º posto geral, depois de escalar o pelotão ao longo dos 25 minutos de corrida.

O piloto apoiado por Innospec, ProD, Menzoil e Roadix DOT4 se envolveu em um incidente na primeira corrida do final de semana, realizada ainda no sábado, e precisou fazer uma corrida de recuperação neste domingo. E Gianfratti foi brilhante neste sentido: superou rivais de sua classe e adversários de outras divisões.

A corrida contou com uma entrada do Safety Car já na segunda metade da disputa, e Gianfratti precisou ganhar posições nos últimos cinco minutos de prova. Mais uma vez, o atual campeão da classe Super mostrou força, avançando para o sexto lugar no giro final, quando também avançou quatro postos na classificação geral.

“Foi uma corrida difícil, mas animada, e o resultado foi bom, levando em conta as condições que tínhamos após o sábado. O final de semana foi positivo, com a pole position no sábado e uma corrida de recuperação que rendeu pontos importantes para a sequência do campeonato. Vamos para a próxima etapa sabendo que temos condições de brigar na frente”, disse Gianfratti.

A próxima etapa da Copa HB20 está marcada para os dias 19 e 20 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music