A segunda prova na etapa de abertura da Copa Shell HB20 foi de tirar o fôlego. Disputada na manhã deste domingo, no Autódromo de Interlagos, a corrida teve vitórias de Leonardo Reis (PRO), Lucas Bornemann (Elite) e Léo Martins (Super). O piloto goiano Rapha Teixeira concluiu a prova na quinta posição e subiu ao pódio pela segunda vez no final de semana.

“Mais uma vez, foi uma prova com ritmo intenso e boas disputas. Foram muitos toques que acabaram danificando um pouco o carro, mas coisas de corrida. Foi uma estreia muito boa e com a certeza de que escolhi a categoria certa para esta temporada”, comenta o piloto que leva as marcas da Aji-Sal, Corneta Ferramentas, MID, GPM Automotive, Pharma Science e Brabus Marketing & Business.

Apesar de ter subido ao pódio, as avarias no carro causaram uma penalização para o piloto goiano. A categoria tem como regra que o carro precisa ir ao box quando o para-choque dianteiro estiver avariado. A comunicação para o #37 aconteceu na penúltima volta, o que inviabilizou a entrada.

A próxima etapa da Copa Shell HB20 está marcada para os dias 19 e 20 de março, no Autódromo de Goiânia, a casa de Rapha Teixeira.

“Em casa temos chances de repetir os pódios e iniciar uma disputa mais intensa pelo campeonato. Em São Paulo foi só o começo da caminhada”, finalizou.

Elite

Na categoria elite, o segundo representante da Brabus Racing no grid, Gustavo Teixeira, não concluiu a prova por conta de problemas no câmbio.

“Estava disputando a segunda posição e a terceira marcha acabou quebrando. É uma marcha fundamental aqui na pista de Interlagos e comprometeu o restante da prova”, lamentou o piloto.

