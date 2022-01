Em mais um bom resultado pelos UTVs no Dakar 2022, Rodrigo Luppi e o navegador Maykel Justo chegaram em segundo na sexta etapa, disputada em Riad. A dupla brasileira terminou 3m4s dos vencedores Marek Goczal e Lukasz Laskawiec e segue na ponta da divisão, agora com vantagem aumentada por terminarem a frente dos vice-líderes Austin Jones (EUA) e Gustavo Gugelmin.

A formação da Can-Am, além de se afastar dos primeiros e ficar a cerca de sete minutos deles, perdeu um pouco da folga na segunda posição da classificação geral, já que os poloneses da Cobant-Energylandia são seus rivais mais próximos e triunfaram na corrida desta sexta-feira (7), reduzindo a lacuna para cerca de 21 minutos.

Top 5 da sexta etapa do Dakar 2022 (UTVs)

Posição N° Piloto/Navegador Equipe Tempo Penalidade 1 410 (POL) MAREK GOCZAL/(POL) LUKASZ LASKAWIEC COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 03h 39' 24'' 2 415 (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA/(BRA) MAYKEL JUSTO SOUTH RACING CAN-AM 03h 42' 28'' 3 406 (RAF) SERGEI KARIAKIN/(RAF) ANTON VLASIUK SNAG RACING TEAM 03h 42' 30'' 4 414 (LTU) ROKAS BACIUSKA/(ESP) ORIOL MENA SOUTH RACING CAN-AM 03h 43' 54'' 5 401 (USA) AUSTIN JONES/(BRA) GUSTAVO GUGELMIN CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 03h 44' 57''

Top 5 da classificação geral dos UTVs no Dakar 2022

Posição N° Piloto/Navegador Equipe Tempo Penalidade 1 415 (BRA) RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA/(BRA) MAYKEL JUSTO SOUTH RACING CAN-AM 25h 04' 01'' 00h 06' 00'' 2 401 (USA) AUSTIN JONES/(BRA) GUSTAVO GUGELMIN CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 25h 10' 57'' 00h 06' 00'' 3 403 (POL) MICHAL GOCZAL/(POL) SZYMON GOSPODARCZYK COBANT-ENERGYLANDIA RALLY TEAM 25h 32' 07'' 00h 17' 00'' 4 416 (ESP) GERARD FARRES GUELL/(ESP) DIEGO ORTEGA GIL CAN-AM FACTORY SOUTH RACING 25h 33' 09'' 5 414 (LTU) ROKAS BACIUSKA/(ESP) ORIOL MENA SOUTH RACING CAN-AM 25h 50' 27'' 00h 15' 00''

Terranova quebra jejum nos carros e Al-Attiyah segue na liderança

Orlando Terranova venceu a sexta etapa do Dakar nos carros para a equipe Bahrain dirigida pela Prodrive, enquanto Nasser Al-Attiyah ampliou sua vantagem geral apesar de terminar apenas em 10º. A liderança mudou várias vezes durante a especial de 348 km perto da capital da Arábia Saudita, com Carlos Sainz, Yazeed Al Rajhi e Al-Attiyah todos desfrutando de passagens na frente.

No final das contas, foi o terceiro piloto da Prodrive, Terranova, que terminou o dia como o mais rápido de todos, marcando sua primeira vitória na etapa do evento desde 2015 por pouco mais de um minuto sobre o rival da Audi Mattias Ekstrom.

O piloto argentino estava atrás de Al-Attiyah por 28 segundos após o sexto waypoint a 221 km, mas tomou a liderança quando o piloto de fábrica da Toyota misteriosamente perdeu o ritmo no trecho final de 127 km até a linha de chegada.

Os problemas de Al-Attiyah também promoveram Ekstrom, duas vezes campeão do DTM, ao segundo lugar, com o sueco registrando seu melhor resultado de etapa no Audi RS Q e-tron elétrico. Al Rajhi acabou se classificando em terceiro lugar, a apenas 1m49s de Terranova, enquanto Brian Baragwanath conseguiu um bom quarto lugar para a equipe Century.

O vencedor de 2014, Nani Roma, recuperou-se dos últimos dias difíceis no Dakar, que incluiu um rollover na quarta etapa, que o deixou fora da disputa pelas honras definitivas, para terminar em quinto lugar para a Prodrive.

Classificação geral após a sexta etapa (carros):

Pos. #. Piloto Equipe Tempo Diferença Penalidade 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 20:37:24 00:00:00 2 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 21:27:43 +00:50:19 00:02:00 3 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 21:27:49 +00:50:25 00:00:00 4 222 Lucio Alvarez TOYOTA 21:44:22 +01:06:58 00:00:00 5 203 Jakub Przygosnki MINI 21:53:49 +01:16:25 00:00:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 21:59:32 +01:22:08 00:00:00 7 221 Orlando Terranova PRODRIVE 22:01:24 +01:24:00 00:12:00 8 209 Martin Prokop FORD 22:07:54 +01:30:30 00:07:00 9 223 Sebastian Halpern MINI 22:14:49 +01:37:25 00:00:00 10 234 Vaidotas Zala MINI 22:48:41 +02:11:17 00:03:00 Sanders vence nas motos e Sunderland fica à frente de Walkner para ampliar liderança

Daniel Sanders conquistou sua segunda vitória completa no Dakar, enquanto seu companheiro de equipe GasGas e líder da divisão, Sam Sunderland, terminou em segundo para manter uma pequena vantagem rumo ao dia de descanso de sábado. O australiano foi declarado o vencedor da sexta etapa com o loop de 421 km do dia em torno de Riad interrompido na primeira zona neutra após 101 km. Isso se deveu a preocupações com a segurança em relação à degradação do terreno, que vinha sendo utilizado pelos competidores de automóveis e caminhões na quinta-feira e que se agravou ainda mais com as fortes chuvas. Sanders liderou em cada waypoint para terminar a 2m26s de Sunderland, que por sua vez ficou apenas 10 segundos à frente de seu rival mais próximo na classificação geral, Matthias Walkner, da KTM. Isso significa que Sunderland assume uma vantagem de 2m39s sobre Walkner no dia de descanso, com Sanders subindo para o terceiro lugar, a apenas 5m35s de seu companheiro de equipe. Terceiro durante a noite, Adrian van Beveren caiu um lugar na classificação geral depois de terminar em oitavo na especial, 4m10s abaixo de Sanders. Pablo Quintanilla, da Honda, completa os cinco primeiros, ultrapassando o piloto da Sherco Lorenzo Santolino com o quarto melhor tempo na etapa. O vencedor da etapa de quinta-feira, Danilo Petrucci, sofreu um incidente no início, mas conseguiu continuar e terminar em 40º, a 12m44s do ritmo.

Classificação geral após a sexta etapa (motos):

Pos. # Piloto Marca Tempo Diferença Penalidade 1 3 Sam Sunderland KTM 19:55:59 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 19:58:38 +00:02:39 00:00:00 3 4 Daniel Sanders KTM 20:01:34 +00:05:35 00:00:00 4 42 Adrien van Beveren YAMAHA 20:03:42 +00:07:43 00:00:00 5 7 Pablo Quintanilla HONDA 20:13:43 +00:17:44 00:00:00 6 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 20:14:21 +00:18:22 00:00:00 7 142 Stefan Svitko KTM 20:20:28 +00:24:29 00:00:00 8 1 Kevin Benavides KTM 20:20:55 +00:24:56 00:00:00 9 88 Joan Barreda HONDA 20:21:58 +00:25:59 00:01:00 10 43 Mason Klein KTM 20:33:07 +00:37:08 00:00:00

