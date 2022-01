O multicampeão do Campeonato Mundial de Rally Sébastien Loeb conquistou a segunda vitória de estágio no Rally Dakar 2022 neste domingo, ajudando a reduzir a diferença para a Toyota de Nasser Al-Attiyah na classificação geral.

Tendo caído para terceiro na classificação geral após dois erros de navegação na sexta-feira, Loeb se colocou novamente como o principal rival de Al-Attiyah com uma vitória dominante no estágio desse domingo, feito após o sábado de descanso, com um percurso de 402km entre Riyadh e Al Dawadmi.

Loeb, que corre pela Prodrive, teve uma disputa com a Audi de Carlos Sainz no começo do estágio, ficando cerca de 4s atrás após os primeiros 100km do dia. Mas no ponto de controle seguinte, ele já estava mais de três minutos à frente, vencendo um estágio do Dakar pela 16ª vez, com uma vantagem impressionante de 05min26s para Al-Attiyah, que ultrapassou Sainz para terminar em terceiro.

O piloto do Catar não chegou a estar na luta pela vitória em momento algum, chegando a estar a mais de sete minutos de Loeb, mas conseguiu se recuperar no final. Já a Audi teve um bom dia com o terceiro lugar de Sainz e o quarto de Stéphane Peterhansel com o RS Q e-tron elétrico, 09min40s atrás de Loeb.

Na classificação geral, a liderança de Al-Attiyah caiu para 44min59s para Loeb com cinco estágios para o fim do Dakar. Em terceiro, Yazeed Al-Rajhi é o único outro a menos de uma hora do tricampeão do evento, 53min31s atrás.

Classificação geral dos carros após o sétimo estágio:

Pos. # Nome Carro Tempo Diferença Penalizações 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 23:52:22 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 24:37:21 +00:44:59 00:00:00 3 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 24:45:53 +00:53:31 00:00:35 4 222 Lucio Alvarez TOYOTA 25:07:31 +01:15:09 00:00:00 5 203 Jakub Przygosnki MINI 25:22:26 +01:30:04 00:00:00 6 221 Orlando Terranova PRODRIVE 25:29:17 +01:36:55 00:12:00 7 209 Vladimir Vasilyev BMW 25:37:10 +01:44:48 00:07:00 8 234 Martin Prokop FORD 26:21:13 +02:28:51 00:03:00 9 224 Sebastian Halpern MINI 26:43:00 +02:50:38 00:15:00 10 233 Vaidotas Zala MINI 27:03:29 +03:11:07 00:30:00

#42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren Photo by: Yamaha Motor Racing

Motos: Vitória de Cornejo no estágio, enquanto Van Beveren assume liderança geral Nas motos, Adrien van Beverem passou para a liderança geral do Dakar mesmo fora do top 3 neste domingo, que terminou com a vitória de José Ignacio Cornejo, enquanto o antigo líder, Sam Sunderland, teve um dia complicado. Com vários dos pilotos da ponta sofrendo no percurso deste domingo, van Beveren conseguiu dar um salto, indo de quarto na classificação geral para a liderança. O francês ganhou uma posição antes mesmo da largada, devido à batida de Daniel Sanders antes da especial, enquanto Sunderland e Matthias Walkner, da KTM, perderam pelo menos 20 minutos cada. O próprio van Beveren não teve o mais tranquilo dos dias, ficando 11min22s atrás da Honda de Cornejo, que venceu seu terceiro estágio na carreira no Dakar. Mas o tempo que ganhou em comparação a Sunderland e Walkner foi suficiente para colocar a Yamaha na ponta, liderando com 05min12s de vantagem para o austríaco. Classificação geral das motos após o sétimo estágio: Pos. # Nome Moto Tempo Diferença Penalizações 1 42 Adrien van Beveren YAMAHA 23:45:02 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 23:50:14 +00:05:12 00:00:00 3 1 Kevin Benavides KTM 23:50:25 +00:05:23 00:00:00 4 3 Sam Sunderland KTM 23:50:40 +00:05:38 00:00:00 5 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 23:51:36 +00:06:34 00:00:00 6 7 Pablo Quintanilla HONDA 23:53:17 +00:08:15 00:00:00 7 88 Joan Barreda HONDA 23:53:35 +00:08:33 00:01:00 8 142 Stefan Svitko KTM 24:05:20 +00:20:18 00:00:00 9 11 Jose Ignacio Cornejo HONDA 24:11:39 +00:26:37 00:00:00 10 29 Andrew Short YAMAHA 24:13:12 +00:28:10 00:00:00

#401 Can-Am Factory South Racing: Austin Jones, Gustavo Gugelmin Photo by: A.S.O.

UTVs: Brasileiros Luppi e Justo têm problemas; Jones e Gugelmin reassumem liderança Rodrigo Luppi e Maykel Justo não tiveram o melhor dos domingos. A dupla brasileira, que havia assumido a liderança dos UTVs na sexta-feira acabou perdendo mais de 1h na especial deste domingo por conta de problemas mecânicos, caindo para a quinta colocação no geral, enquanto o americano Austin Jones e o brasileiro Gustavo Gugelmin reassumiram a liderança. A vitória do dia ficou com o espanhol Gerard Farrés Güell, terminando à frente de dois poloneses, Aron Domzala foi o segundo e Michael Gozcal o terceiro. Com os problemas mecânicos, Luppi e Justo ficaram apenas em 23º. Já Jones e Gugelmim ficaram em nono, 15min39s atrás. No ranking geral, Jones e Gugelmim lideram com 06min33s de vantagem para Güell, que faz parceria com Diego Ortega Gil. Já Gozcal, que divide o veículo com Szymon Gospodarczyk, completam o top 3, a pouco mais de 20min de distância. Confira a classificação geral dos UTVs após o sétimo estágio:

Pos. # Nome Equipe Tempo Diferença Penalizações 1 401 Jones / Gugelmin CAM-AM SOUTH 29:28:14 00:06:00 2 416 Güell / Gil CAM-AM SOUTH 29:34:47 +00:06:33 00:00:00 3 403 Goczal / Gospodarczyk COBANT-ENERGYLANDIA 29:48:25 +00:20:11 00:32:00 4 414 Baciuska / Mena SOUTH RACING CAN AM 29:56:12 +00:27:58 00:15:00 5 415 Oliveira / Justo SOUTH RACING CAN AM 30:04:52 +00:36:38 00:06:00

#183 Yamaha: Medeiros Marcelo Photo by: A.S.O.

Quadriciclos: Medeiros vence estágio à frente do líder Giroud

Já nos quadriciclos tivemos vitória brasileira. O maranhense Marcelo Medeiros superou o líder da classificação, Alexandre Giroud por 03min07s para vencer o primeiro estágio em 2022. Completou o top 3 o americano Pablo Copetti, a 16min36s do brasileiro.

No início do Dakar, Medeiros era visto como um dos favoritos ao título, mas teve problemas na quinta etapa. Por não conseguir completar a especial da última quinta-feira (06), foi penalizado com 14h46min, ficando praticamente fora da disputa.

Na classificação geral dos quadriciclos, Giroud lidera com 18min21s de vantagem para Copetti, enquanto Aleksandr Maksimov completa o top 3, mas já bem mais distante, a 52min39s.

Confira a classificação geral dos quadriciclos após o sétimo estágio:

Pos. # Nome Equipe Tempo Diferença Penalizações 1 174 Alexandre Giroud YAMAHA RACING 29:38:54 00:00:00 2 173 Pablo Copetti DEL AMO / YAMAHA 29:57:15 +00:18:21 00:01:00 3 193 Aleksandr Maksimov CHYR MARI 30:49:33 +01:10:39 00:39:00 4 175 Kamil Wisniewski ORLEN TEAM 31:34:12 +01:55:18 00:00:00 5 192 Francisco Moreno DRAG'ON RALLY TEAM 31:52:29 +02:13:35 00:00:00 6 185 Zdenek Tuma BARTH RACING TEAM 35:09:00 +05:30:06 00:30:00 7 186 Carlos Alejandro Verza VERZA RALLY TEAM 40:26:00 +10:47:06 00:00:00 8 195 Àlex Feliu ÀLEX FELIU COMPETICIÓN 45:56:43 +16:17:49 01:24:00 9 183 Marcelo Medeiros TEAM MARCELO MEDEIROS 52:00:41 +22:21:47 14:46:00

