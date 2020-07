AO VIVO: Assista à etapa de Barcelona da Porsche Esports Carrera Cup

O principal campeonato de automobilismo virtual do país completa em Barcelona metade de sua temporada. Depois de correr em Interlagos e Le Mans, o grid da Carrera Cup acelera em uma pista onde a Porsche Cup Brasil já esteve, em 2013.

Às 21h desta quarta-feira (22) os 40 principais pilotos de automobilismo virtual do Brasil, entram em seus cockpits para tentar destronar Erick Goldner. O piloto que corre com cores da Shell assumiu a liderança do campeonato em Le Mans, seguido de perto por Gustavo Ariel e Eduardo Borgert.

Os 4.655m do Circuit de Catalunya prometem disputas dignas do tamanho da história recente do traçado, que é atualmente um dos principais palcos do esporte a motor no mundo, recebendo todo ano a F1 tanto para o GP da Espanha quanto para testes pré-temporada.

Assista AO VIVO

PODCAST: O debate de fãs e 'haters' sobre domínio de Hamilton e participação de Eric Granado