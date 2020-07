Porsche Esports Carrera Cup: Jeff Giassi vence as duas de Barcelona e reassume liderança do campeonato

A etapa de Barcelona do Porsche Esports Carrera Cup teve nome e sobrenome: Jeff Giassi. O catarinense fez jus a posição no top-10 que ocupa no Porsche TAG Heuer Esports Supercup e dominou as duas baterias no Circuit de Catalunya.

Largando da pole position na primeira bateria, Jeff foi impecável. Grand Chelem para ele após vencer de ponta a ponta e registrar a melhor volta da corrida. O grande destaque da primeira bateria ficou por conta de Luiz Felipe Tavares. Largando da última fila por conta de uma punição, o representante virtual do carro Lego conquistou nada menos do que 28 posições para receber a bandeirada final na quinta colocação.

O até então líder do campeonato, Erick Goldner, não teve vida fácil na primeira bateria e terminou na sexta posição. O top-5 da primeira largada da noite foi composto por: Jeff Giassi, Eduardo Borgert, Rodrigo Baronio, Renan Azeredo e Luiz Felipe Tavares.

Com a inversão do grid, Daniel Machado largou da posição de honra na segunda bateria.

A largada da segunda bateria ficou marcada por um ‘big one’ que vitimou mais de 10 carros. O incidente demandou safety car por mais de 12 minutos. Após a confusão, Cesar Froener figurava na liderança seguido de perto por Erick Goldner. E a relargada foi marcada por um toque entre os líderes que jogou Froener para a última colocação e rendeu a Erick Goldner um drive thru que tirou suas pretensões na corrida.

Jeff Giassi, que sobreviveu bem a todas as confusões assumiu a liderança com menos de cinco minutos para o final da prova e de lá não saiu mais.

Subiram ao pódio com Giassi na segunda bateria Rodrigo Baronio e Márcio Campos.

O grande destaque da etapa ficou por conta de Jeff Giassi e suas duas vitórias que recolocaram o catarinense na liderança do campeonato com 167 pontos, sendo 80 deles obtidos em Barcelona. Eduardo Borgert escalou para a segunda colocação no campeonato com 155 pontos e Erick Goldner é o terceiro colocado com 140 tentos.

“Extremamente feliz com os resultados de hoje”, disse Giassi após a etapa. “Literalmente não tinha como vir um resultado melhor hoje. Isso mostra que meu treino deu certo para etapa e consegui manter a cabeça no lugar durante as corridas. Esse foi meu melhor resultado no ano e provavelmente meu melhor resultado na carreira. Muito feliz mesmo pela etapa que eu fiz hoje.”

Resultados

Corrida 1:

1 - Jeff Giassi

2 - Eduardo Borgert

3 - Rodrigo Baronio

4 - Renan Azeredo

5 - Luiz Felipe Tavares

6 - Erick Goldner

7 - Willian Candido

8 - Raphael Silva

9 - César Froener

10 - Daniel Machado

Corrida 2:

1 - Jeff Giassi

2 - Rodrigo Baronio

3 - Márcio Campos

4 - Eduardo Borgert

5 - Bruno do Carmo

6 - Gustavo Ariel

7 - Roger Rezende

8 - Adaildo Vieira

9 - Bruno Fernandes

10 - Cesar Froener

Campeonato (top-10)

1 - Jeff Giassi – 167 pontos

2 - Eduardo Borgert – 155

3 - Erick Goldner – 140

4 - Gustavo Ariel – 131

5 - Rodrigo Baronio – 130

6 - Márcio Campos – 129

7 - Renan Azeredo – 103

8 - Luis Felipe Tavares – 97

9 - Cesar Froener – 97

10 - Daniel Machado – 76

Veja como foi a Porsche Esports Carrera Cup em Barcelona