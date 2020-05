Em 2020, as 24 Horas de Le Mans irá realizar a primeira edição virtual da clássica prova, em uma ação conjunta do Automóvel Clube do Oeste (ACO), o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) e o Motorsport Games. A iniciativa atraiu um grande número de estrelas do mundo do automobilismo real e virtual, com a lista final de participantes sendo divulgada neste sábado.

A prova uniu o mundo do automobilismo, juntando não apenas os melhores pilotos do mundo, como também as principais montadoras das provas de endurance e as maiores equipes do automobilismo virtual.

A prova está marcada para os dias 13 e 14 de junho e a lista de participantes comprova a importância das 24 Horas de Le Mans para o mundo do automobilismo, mesmo que dessa vez seja no virtual. Mas vale lembrar que a prova real ainda deve acontecer esse ano, em 19 e 20 de setembro, após ser adiada devido à pandemia da Covid-19.



A ideia da prova virtual não é replicar a lista de participantes da edição 2020 das 24 Horas, que será a sétima etapa do WEC, mas colocar os holofotes em uma nova oportunidade para a clássica prova de carros esportivos, além de fornecer 24 horas de entretenimento da maior qualidade para os pilotos e os fãs pelo mundo durante esse período de campeonatos parados pela pandemia.



A 24 Horas de Le Mans Virtual utilizará a plataforma rFactor 2 para a prova, fornecida pelo Studio 397.

Entre os participantes estão os pilotos do grid atual da Fórmula 1 Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi, que são presenças constantes em eventos de eSport de diversas modalidades durante a pandemia. Além deles, a prova terá a presença de dois campeões mundiais: Jenson Button e Fernando Alonso, que vai correr ao lado de Rubens Barrichello.



Fora da F1, teremos também a presença de vencedores das 500 Milhas de Indianápolis como Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, pilotos da F2, como Jack Aitken e Louis Deletraz e uma equipe totalmente feminina representando a marca Richard Mille, a Comissão da FIA sobre mulheres no automobilismo e a W Series, além da atual campeã da categoria, Jamie Chadwick, correndo em outra equipe.

Competindo pelas principais equipes do mundo do endurance, como Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche e Toyota, teremos pilotos como Sébastien Buemi, Brendon Hartley, José María López, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy, Miguel Molina, Darren Turner e Jan Magnussen, além de outros campeões e lendas de equipes garagistas nas classes LMP e GTE.

Além de Barrichello, teremos uma grande presença de brasileiros na prova. Bruno Senna, Nelsinho Piquet, Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi, André Negrão, Felipe Massa e Felipe Fraga também estão entre os confirmados. Eles vão se juntar a outros nomes que já passaram pelas principais categorias do esporte a motor, como Fisichella, Panis, Rosenqvist, Vandoorne e Vergne.

Mais detalhes sobre a prova serão revelados na próxima semana, como as pinturas dos carros além de informações sobre a transmissão das 24 Horas de Le Mans Virtual na TV, online e nas mídias sociais pelo mundo.

Você pode encontrar mais informações sobre o evento em: 24virtual.lemansesports.com

F1, MotoGP, lendas... Veja pilotos que estão participando de GPs virtuais na pandemia

Galeria Lista Lando Norris 1 / 30 Charles Leclerc 2 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 3 / 30 Foto de: XPB Images Alex Albon 4 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell 5 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi 6 / 30 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Antonio Giovinazzi 7 / 30 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Marc Márquez 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álex Márquez 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales 11 / 30 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stoffel Vandoorne 14 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Esteban Gutiérrez 15 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Emerson Fittipaldi 16 / 30 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pietro Fittipaldi 17 / 30 Foto de: Haas F1 Team Rubens Barrichello 18 / 30 Foto de: Rafael Gagliano - Hyset Helio Castroneves 19 / 30 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images Tony Kanaan 20 / 30 Foto de: Dana Garrett - IRL Gil de Ferran 21 / 30 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Jenson Button 22 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Dario Franchitti 23 / 30 Foto de: Eric Gilbert Juan Pablo Montoya 24 / 30 Foto de: IndyCar Series Artem Markelov 25 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Guanyu Zhou 26 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images António Félix da Costa 27 / 30 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans 28 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Felipe Massa 29 / 30 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Alexander Sims 30 / 30 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

