Depois de um primeiro dia muito movimentado, a etapa do Ultimate Drift Games na Vila Capanema continua neste sábado. A pista que está sendo usada é a mesma que seria palco da abertura do campeonato real se não fosse a pandemia do novo coronavírus.

Diferentemente das duas primeiras jornadas na plataforma Assetto Corsa, em Interlagos e Atlanta, o traçado dentro do estádio paranaense não existia em nenhuma plataforma virtual. Então o time do Ultimate Drift desenvolveu o cenário, tal qual seria montado para prova inaugural. Depois de realizada a terceira etapa do Ultimate Drift Games, a pista continuará à disposição na plataforma, para todos os praticantes do drift virtual.

A pista está montada em torno do campo de jogo do Paraná Clube, em Curitiba, e tem um desafio inédito na temporada: uma curva de 180 graus com um muro no outside zone. Nos treinos realizados durante a semana, o muro já ficou “ralado” pelas manobras dos pilotos.

Ontem, você acompanhou o primeiro dia de classificatórias e agora, pode assistir à segunda parte. Depois das baterias de hoje, conheceremos os 30 classificados diretamente para a final amanhã. Já os que ficarem entre 31º e 46º irão para a repescagem, que acontece amanhã de manhã e define os dois últimos finalistas.

Assista o segundo dia de classificatórias

