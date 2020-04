Com os principais campeonatos do esporte a motor do mundo paralisados pela pandemia do Covid-19, as categorias e os pilotos estão mais presentes que nunca nas competições virtuais. E a programação deste final de semana continua a todo vapor.

Entre os destaques deste final de semana estão a participação de diversos pilotos brasileiros, como o bicampeão da Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, além de Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Helio Castroneves.

Emerson afirmou que está muito animado com a oportunidade: "Eu corri contra pilotos como Gil [de Ferran], Paul [Tracy], Bryan [Herta] e Adrián [Fernández] no passado, e será ótimo correr contra eles novamente. Será muito divertido", falou o piloto ao The Race no anúncio de sua participação.

O brasileiro também defendeu os simuladores, afirmando que são importantes por serem bastante similares à vida real. "Eu gostaria que no meu tempo tivéssemos simuladores. Minha vida seria muito mais fácil".

Confira abaixo a programação do eSports deste sábado (04) e domingo (05), lembrando que as transmissões serão feitas nos canais oficiais das categorias e organizadoras e os horários são de Brasília:

Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet Photo by: Dreyer & Reinbold Racing

IndyCar iRacing Challenge - Segunda Etapa



Dia e Hora: Sábado, dia 04, 19h30

Sábado, dia 04, 19h30 Game: iRacing

iRacing Competidores: A maioria do grid da Indy Car, como o atual campeão Josef Newgarden, além de Alexander Rossi e os novatos de 2020, Scott McLaughlin e Felipe Nasr

Por que ver? A Indy não tem muita história no mundo do eSports mas está abraçando as corridas virtuais com a nova série no iRacing. O atual campeão Josef Newgarden confirmou a presença na prova, que será realizada em Barber Motorsports Park.

The Race All-Star Cup e Legends Trophy

Dia e hora: Sábado, dia 04, 13h

Sábado, dia 04, 13h Game: rFactor 2

rFactor 2 Competidores: Billy Monger, Antonio Felix da Costa, Rubens Barrichello, Olivier Panis, Stoffel Vandoorne, Emerson Fittipaldi, Tony Kanaan, Helio Castroneves, Juan Pablo Montoya

Por que ver? A etapa deste final de semana da All-Star Cup do The Race terá várias estreias, entre elas a de Billy Monger, que correrá ao lado de diversos pilotos da Fórmula 1, de Academias, além de pilotos virtuais. A categoria teve três vencedores diferentes nas três primeiras etapas. Também será realizada a segunda edição do Troféu das Lendas, para pilotos com mais de 40 anos, que contará com a presença de pilotos como os brasileiros Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Tony Kanaan e Helio Castroneves.

Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. Photo by: NASCAR Media

eNASCAR Pro Invitational iRacing Series

Dia e hora: Domingo, dia 05, 12h

Domingo, dia 05, 12h Game: iRacing

iRacing Competidores: Vários dos pilotos da NASCAR Cup Series, incluindo pilotos aposentados como Dale Earnhardt Jr e Bobby Labonte

Por que ver? A NASCAR está substituindo seus eventos reais com corridas virtuais, que nos Estados Unidos estão sendo transmitidas na TV, e as provas são realizadas na pista que a categoria correria no dia. A prova será realizada no Bristol Motor Speedway

Lando Norris, F1 2019 screenshot Photo by: Veloce Racing

Campeonato #NãoÉoGP, da Veloce com o Motorsport Games

Dia e hora: Domingo, dia 05, 14h

Domingo, dia 05, 14h Game: F1 2019

F1 2019 Competidores: Pilotos como Lando Norris, Esteban Gutiérrez, Nicholas Latifi e Artem Markelov além de personalidades como Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid

Por que ver? A categoria foi o primeiro evento de substituição anunciado após o cancelamento do GP da Austrália, e conta com a presença de pilotos reais e virtuais, além de pessoas de fora do mundo do esporte a motor. As duas primeiras rodadas animaram os fãs com corridas frenéticas e momentos de drama.

Grande Prêmio Virtual de Fórmula 1

Dia e hora: Domingo, dia 05, 16h

Domingo, dia 05, 16h Game: F1 2019

F1 2019 Competidores: Lando Norris, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Pietro Fittipaldi

Por que ver? A categoria virtual da própria F1 tem o objetivo de manter os fãs entretidos com uma lista de pilotos diferente do grid atual e com ênfase no entretenimento, ao invés de corrida virtual de alto rendimento. A primeira etapa contou com a participação do ex-One Direction Liam Payne, o ex-atleta olímpico Chris Hoy e o golfista Ian Poulter, correndo ao lado de pilotos reais e virtuais. Como a pista do GP do Vietnã não está no game F1 2019, da Codemasters, será usada a pista virtual do GP da Austrália.

NASCAR Esports Short Track iRacing challenge

Dia: Entre 06 e 09 de abril

Entre 06 e 09 de abril Game: iRacing

iRacing Competidores: Pilotos da NASCAR como Kyle Busch, Denny Hamlin e Dale Earnhardt Jr.

Por que ver? Serão quatro noites consecutivas de ação virtual da NASCAR. Entre segunda e quarta, seis pilotos diferentes competirão em duas corridas contrarrelógio em carros da NASCAR Cup. Os dois melhores de cada noite seguirão para a prova final pelo título na quinta-feira

GALERIA: Veja como são as provas virtuais da F1

Galeria Lista F1 2019 screenshot 1 / 12 Foto de: Veloce Racing Virtual Bahrain Gran Prix 2 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 3 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 4 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 5 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 6 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 7 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 8 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 9 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 10 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Gran Prix 11 / 12 Foto de: YouTube screen grab Virtual Bahrain Grand Prix 12 / 12 Foto de: YouTube screen grab

VÍDEO: Por que a Aston Martin voltará para a Fórmula 1 em 2021

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?