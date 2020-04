A pandemia mundial do coronavírus tem impedido as categorias de dar continuidade aos seus campeonatos. Com isso, elas se voltaram ao mundo do automobilismo virtual e isso abriu uma brecha para algo que o brasileiro nunca achou que veria: Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Helio Castroneves e Gil de Ferran medindo forças em uma prova feita para lendas do esporte a motor.

De épocas e categorias diferentes, antes não era possível imaginar ver esses pilotos competindo entre si. Eles serão acompanhados por um grupo seleto de grandes nomes do automobilismo, como Juan Pablo Montoya, Dario Franchitti e Jenson Button na prova que será realizada neste sábado (04).

Os brasileiros irão competir na Legends Trophy, evento que compõe a quarta etapa do The Race All-Stars Esports Battle, que será realizado na tarde deste sábado (04), a partir das 13h. O Legends Trophy é destinado para pilotos com mais de 40 anos.

Os pilotos que competem no Legends Trohpy vão dividir o evento com o All-Star Cup, que tem entre os confirmados António Félix da Costa, Billy Monger, Esteban Gutierrez, James Calado, Juan Manuel Correa, Luca Ghiotto, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, entre outros.

Falando para o site The Race no anúncio de sua participação, Emerson disse que está muito feliz, principalmente por correr novamente ao lado de adversários antigos: "Eu corri contra caras como Gil [de Ferran], Paul [Tracy], Bryan [Herta] e Adrían [Fernández] nos meus dias de pista, e será ótimo correr com eles de novo. Será muito divertido".

Emerson falou também sobre a importância dos simuladores para o automobilismo atual.

"Os simuladores são muito importante porque, tecnicamente, eles são muito próximos de pilotar na vida real. Você conhece a pista antes mesmo de chegar - onde frear, virar. E o feedback para o piloto, a reação, o reflexo, a coordenação, é um teste mental para um jovem piloto".

"Eu gostaria que na minha época tivéssemos simuladores. Minha vida seria muito mais fácil".

O Legends Trohpy abre a transmissão, a partir das 13h e terá uma sessão de classificação e duas corridas, com a segunda correndo com grid invertido. A pista utilizada para o evento será o NOLA Motorsports Park, localizado no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, que já recebeu uma etapa da Indy.

