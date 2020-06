Seguindo a tendência criada devido à pandemia, a tradicional Corrida dos Campeões (ROC segundo a sigla em inglês) fará sua primeira edição virtual, que acontecerá no domingo, dia 28 de junho, a partir das 14h, horário de Brasília.

A prova será transmitida no canal do YouTube da Corrida dos Campeões e na página do Facebook da prova e poderá ser assistida no Motorsport.com também. O evento é organizado em parceria com o Motorsport Games, e seguirá um formato próximo do tradicional usado na Corrida dos Campeões.

Os pilotos irão se enfrentar em versões virtuais de alguns dos locais mais icônicos da história da prova, como a pista mista de asfalto e cascalho do Gran Canaria e as curvas do Wembley Stadium de Londres.

As pistas foram construídas do zero no game Assetto Corsa e não foram usadas antes em outras competições.

Entre os primeiros nomes confirmados para a prova estão o piloto da Mercedes na Fórmula E Stoffel Vandoorne, a lenda do rali Petter Solberg e o atual campeão do DTM René Rast, além do atual campeão dos campeões da prova Benito Guerra.

Mais pilotos serão anunciados nos próximos dias.

"Nossos primeiros campeões de eROC Enzo Bonito e James Baldwin já provaram que podem transferir suas habilidades do mundo virtual para o mundo real. Agora queremos ver alguns dos melhores pilotos do mundo se adaptando para competir nas pistas paralelas da Corrida dos Campeões Virtual", disse o presidente da ROC Frederik Johnsson

"Nós acompanhamos um crescimento fenomenal do eSport durante esses últimos meses de quarentena. Queremos fazer da Corrida dos Campeões Virtual o grande ato final desse período intenso de corridas virtuais antes da primeira prova da temporada da Fórmula 1".

"Apesar de ainda ser incerto quando será possível organizar eventos com fãs novamente, queremos fazer da prova virtual tão divertida e justa quanto nossos eventos reais".

"Todos terão a mesma chance de vencer, independente de qual categoria eles vêm. Recentemente vimos diversos incidentes de alto nível nas provas virtuais, mas fiquem tranquilos... na pista paralela da Corrida dos Campeões, os pilotos não vão poder se enroscar".

Solberg acrescentou: "É fantástico me juntar novamente com amigos e pessoas do automobilismo na Corrida dos Campeões Virtual. Eu comprei um simulador para meu filho Oliver há dois meses. Ele ajustou tudo, mas parece que eu estou usando mais que ele! Eu melhorei bastante e até venci uma corrida e conquistei uma pole em Indianápolis".

"Com toda a experiência e motivação que todos tem com as provas virtuais, acho que teremos um novo nível de competição. Será uma luta apertada e boa de assistir. E as celebrações... nada bate as celebrações que acontecem na Corrida dos Campeões e, com sorte, poderemos recriar um pouco disso na prova virtual".

Vandoorne, que também irá competir nas 24 Horas de Le Mans virtual neste final de semana disse: "Após vencer no Race at Home Challenge da Formula E, eu mal posso esperar para competir contra pilotos de outras categorias na Corrida dos Campeões Virtual antes de me preparar para a volta da sexta temporada [da Fórmula E]".

