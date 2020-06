Gianluca Petecof estreia em GP virtual da F1 pela Ferrari no traçado de Montreal

Gianluca Petecof será um dos representantes da Ferrari no GP do Canadá de F1 virtual. O piloto de 17 anos, integrante da Academia Shell e Ferrari Driver Academy, foi escalado pela mais tradicional escuderia da F1 para a prova do próximo domingo.

A corrida encerra o campeonato de eSports da categoria máxima, provas que movimentaram a F1 no ambiente do automobilismo virtual enquanto pilotos e equipes estavam confinados em quarentena.

A notícia veio num momento favorável para o vice-campeão da F4 Italiana. Com a retomada das atividades de pista na Europa, Petecof voltou ontem a pilotar um carro de competição. Ele acelerou o carro #10 que a tradicional equipe Prema inscreve no campeonato da F3 Regional Europa na pista de Mugello e foi o líder das duas sessões de teste com farta margem sobre o restante do grid.

O GP virtual do Canadá acontece neste domingo, às 14h (horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo pelo canal oficial da F1 no Youtube.

“Vou ter a oportunidade de participar da corrida virtual no Canadá, uma pista de tanta história para o esporte a motor brasileiro”, disse Petecof. “Será minha primeira vez competindo em qualquer corrida virtual, então é uma experiência completamente nova.“

“Vários competidores estão treinando e correndo desde a primeira etapa, então vai ser difícil. Esse simulador é bem específico, com muitas manhas que estou tentando pegar também para buscar um lugar no top-10.”

“É muito bacana participar de um evento oficial da F1, minha primeira corrida no ano, então estou extremamente motivado em levar as cores da Shell e da Ferrari nesta prova.”

Outra promessa do automobilismo brasileiro também teve presença confirmada na corrida virtual, Caio Collet estará representando a Renault em Montreal.

