Traçado virtual das 24h de Le Mans recebe segunda etapa do Porsche Esports Carrera Cup

Às 21h desta quarta-feira (8), o Porsche Esports Carrera Cup volta a acelerar pelo principal campeonato nacional de automobilismo virtual. Para a segunda etapa do calendário, os carros de competição mais produzidos do planeta irão acelerar em um dos traçados mais conhecidos do mundo: Le Mans.

O palco da prova de longa duração mais famosa do mundo receberá uma corrida digna do tamanho de sua história. Reunindo os 40 dos principais nomes do Automobilismo Virtual no Brasil, incluindo Jeff Giassi, único brasileiro no seleto grid do TAG Heuer Porsche Esports Supercup; Erick Goldner, primeiro piloto de automobilismo virtual da Shell, após vitória na Corrida das Estrelas da Porsche Cup; e Luiz Felipe Tavares, atual líder do campeonato virtual com apoio oficial do piloto real Rodrigo Mello e da marca Lego.

A história do motorsport da Porsche tem seus caminhos entrelaçados com Le Mans. A montadora é a maior vencedora das 24h de Le Mans, vencendo inclusive a edição virtual que aconteceu em junho, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

A Carrera Cup virtual é um campeonato exclusivo para profissionais dos simuladores. Foram classificados 40 competidores com iRating superior a 3.000 pontos e eles têm liberdade para definir os melhores setups de seus carros conforme as pistas do campeonato. Competem com o Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos modelos usados na Carrera Cup brasileira e na Porsche Supercup, campeonato mundial da marca, que realiza suas provas como evento suporte da F1 na Europa e América do Norte.

Além dos 40 mais velozes nas baterias classificatórias, juntam-se a seleto grid Jeff Giassi, campeão em 2019 e único piloto brasileiro correndo a Porsche TAG Heuer Esports Supercup, e Eduardo Borgert, campeão da MoT Pro Series do IRB e-Sports em 2019.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

Você acompanha todas as emoções AO VIVO no Motorsport.com.

A primeira etapa da Carrera Cup, em Interlagos, teve vitórias de Jeff Giassi e Luiz Felipe Tavares, que lidera o campeonato.

Classificação (Top-10):

1 - Luiz Felipe Tavares – 66 pontos

2 - Rodrigo Baronio – 53

3 - Jeff Giassi – 52

4 - Daniel Machado – 47

5 - Neto Nascimento – 46

6 - Erick Goldner – 45

7 - Gustavo Ariel – 42

8 - Eduardo Borgert – 41

9 - Marcos Furriel – 32

10 - Victor Veloso – 31

