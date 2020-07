Giassi encara Nurburgring Nordschleife pela Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Algumas coisas no esporte a motor atual são possíveis apenas no automobilismo virtual. Entre elas competir no mítico traçado de Nurburgring Nordschleife, palco de memoráveis disputas da F1 no século passado e tão famoso que virou atração turística depois de desativado para receber corridas.

Neste sábado Jeff Giassi vai ter a experiência de competir no mítico circuito de 22,835 km de extensão e acelerar em suas 160 curvas pela quarta etapa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

O maior evento do planeta em automobilismo virtual teve anulada a etapa anterior em Le Mans, por problemas com a plataforma de simulação iRacing. Assim, o único brasileiro do grid perdeu seu melhor fim de semana (havia conquistado P5 e P6 na pista da principal corrida de 24 Horas do mundo). Mesmo assim, o catarinense permanece no top-10 (é nono na pontuação do campeonato) e parte animado para a jornada de Nurburgring.

“Estou empolgado com a corrida, é a segunda vez que corro no autódromo, mesmo que virtual. A primeira vez inclusive foi na classificatória para o campeonato mundial e agora em uma etapa do campeonato. Sinto que evoluí muito desde a primeira vez que participei, mas mesmo assim ainda tenho muito para evoluir e estou dando meu melhor para isso. Expectativas muito boas para a corrida, de fazermos uma corrida onde a constância vai estar a nosso favor.”

“A corrida vai ter só uma volta de classificação, quando você pega uma pista tão grande quanto essa, que as voltas ultrapassam os oito minutos, você precisa trabalhar muito a constância. Não pode abusar muito, mesmo sendo quali. É importante isso para encaixar uma volta e ir bem em todos os setores da pista.”

“Esse foi o foco do meu trabalho para a etapa. Vai ser uma prova de muito jogo mental, saber onde e como posicionar o carro da maneira correta ao longo da prova. Espero marcar bons pontos para a sequência do campeonato.”

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, o campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios para os pilotos.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus. No caso específico de Nürburgring, a primeira prova terá duas voltas e a segunda, quatro.

