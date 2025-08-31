F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Holanda em Tempo Real

GP da Holanda
Siga 15ª etapa da temporada
Comentários ao vivo
Por: olivia.nogueira
A chuva está moderada perto da área dos boxes, porém, ainda parece haver algumas seções de pista seca
Tsunoda, Hulkenberg e Colapinto vão ao box
"Comecei a sofrer agora com os pneus traseiros", disse Piastri
Alonso é o primeiro a ir ao box e coloca pneus duros. O espanhol retorna na última colocação
Piastri mantem uma vantagem de 3,1s sobre Norris. Já o brtânico está 10s a frente de Verstappen
Bortoleto está sendo investigado por 'unsafe release', provavelmente devido ao pedaço de asa dianteira que se soltou do carro e ficou na pista
Cai uma chuva leve em Zandvoort
"Tem gotas de chuva na minha viseira", alerta Piastri pelo rádio
No pelotão intermediário, Antonelli persegue Tsunoda pelo P11. Logo atrás, Alonso pressiona o italiano
Incidente entre Bortoleto e Stroll não será investigado
Leclerc persegue Hadjar em busca do P4
Enquanto Piastri e Norris estão com pneus médios, Verstappen está com pneus macios, ou seja, o holandês deve estra sofrendo com o desgaste
Norris supera Verstappen em uma manobra pelo lado de fora da curva!
Incidente entre Stroll e Bortoleto na largada foi notado pelos comissários
Na volta 7, Piastri tem 3.3s de vantagem sobre Verstappen. O australiano usa pneus médios e o holandês está com macios
Recuperação de imagem mostrou que carro de Bortoleto demorou pra sair na largada, o que fez com que o brasileiro perdesse posições
Além de Piastri, outro destaque da largada é Albon, que saiu de P15 e é décimo
"Esperamos chuva leve, na volta 7. Podemos precisas de pneus intermediários", a equipe avisou Piastri pelo rádio
Bortoleto é 18º
PIA, VER, NOR, HAD, LEC são o top 5 na volta 3
Bortoleto teve uma largada ruim, terminando a primeira volta em 19
Piastri mantem a liderança e Verstappen assume o P2 depois de quase sair da pista após uma breve disputa com Norris
Começa o GP da Holanda!
Pilotos estão chegando da volta de apresentação
Oscar Piastri larga na pole, seguido por Lando Norris e Max Verstappen. Gabriel Bortoleto sai como P13
Bom dia pessoal! Em instantes terá início o GP da Holanda!
Tendência
Últimas notícias
NASCAR Xfinity: Zilisch domina ações em Portland e vence terceira seguida
F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Holanda em Tempo Real
AO VIVO: Assista aos 300km do Estoril da Porsche Cup Brasil
Principais comentários