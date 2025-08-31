F1 AO VIVO: Acompanhe o GP da Holanda em Tempo Real

Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

GP da Holanda

Siga 15ª etapa da temporada

Editado:

Comentários ao vivo

Por: olivia.nogueira

A chuva está moderada perto da área dos boxes, porém, ainda parece haver algumas seções de pista seca 

Tsunoda, Hulkenberg e Colapinto vão ao box

"Comecei a sofrer agora com os pneus traseiros", disse Piastri 

Alonso é o primeiro a ir ao box e coloca pneus duros. O espanhol retorna na última colocação

Piastri mantem uma vantagem de 3,1s sobre Norris. Já o brtânico está 10s a frente de Verstappen

Bortoleto está sendo investigado por 'unsafe release', provavelmente devido ao pedaço de asa dianteira que se soltou do carro e ficou na pista

Cai uma chuva leve em Zandvoort

"Tem gotas de chuva na minha viseira", alerta Piastri pelo rádio 

No pelotão intermediário, Antonelli persegue Tsunoda pelo P11. Logo atrás, Alonso pressiona o italiano 

Incidente entre Bortoleto e Stroll não será investigado 

Leclerc persegue Hadjar em busca do P4

Enquanto Piastri e Norris estão com pneus médios, Verstappen está com pneus macios, ou seja, o holandês deve estra sofrendo com o desgaste

Norris supera Verstappen em uma manobra pelo lado de fora da curva!

Incidente entre Stroll e Bortoleto na largada foi notado pelos comissários 

Na volta 7, Piastri tem 3.3s de vantagem sobre Verstappen. O australiano usa pneus médios e o holandês está com macios

Recuperação de imagem mostrou que carro de Bortoleto demorou pra sair na largada, o que fez com que o brasileiro perdesse posições 

Além de Piastri, outro destaque da largada é Albon, que saiu de P15 e é décimo

"Esperamos chuva leve, na volta 7. Podemos precisas de pneus intermediários", a equipe avisou Piastri pelo rádio 

Bortoleto é 18º

PIA, VER, NOR, HAD, LEC são o top 5 na volta 3

Bortoleto teve uma largada ruim, terminando a primeira volta em 19

 

Piastri mantem a liderança e Verstappen assume o P2 depois de quase sair da pista após uma breve disputa com Norris

Começa o GP da Holanda! 

Pilotos estão chegando da volta de apresentação

Oscar Piastri larga na pole, seguido por Lando Norris e Max Verstappen. Gabriel Bortoleto sai como P13 

Bom dia pessoal! Em instantes terá início o GP da Holanda! 

Principais comentários

