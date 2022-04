Carregar reprodutor de áudio

Depois de reunião do conselho diretivo do Grupo Volkswagen, Audi e Porsche confirmaram oficialmente a intenção de entrar na Fórmula 1, conforme reportado pelo Motorsport.com nos últimos meses.

"O Conselho de Administração e Supervisão da Volkswagen AG, Porsche AG e AUDI AG confirmaram planos para uma possível entrada na Fórmula 1 das duas marcas do Grupo. As marcas Audi e Porsche fornecerão detalhes posteriormente", comunicou a Audi.

"Isso dá à nossa empresa a oportunidade de demonstrar o lema "Liderar pela tecnologia" no auge do automobilismo a partir de 2026. Ainda não tomamos uma decisão, pois estamos atualmente na fase final de avaliação."

"Neste momento, os novos regulamentos para 2026 e anos subsequentes ainda não estão disponíveis. Isso estabelecerá mudanças de longo alcance para tornar o esporte mais sustentável, o que é um pré-requisito para a possível entrada da Audi. A Audi Sport está discutindo esses assuntos diretamente com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Nossa decisão será anunciada assim que for tomada."

Exclusivo: FELIPE DRUGOVICH revela que JÁ FOI PROCURADO por equipe da F1; CONFIRA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: