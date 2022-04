Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 volta à Austrália após ausência em duas temporadas, e trará um novo traçado no circuito de Melbourne. A terceira etapa do ano também trará possivelmente um novo cenário, com as equipes avaliando suas situações após corridas no Bahrein e na Arábia Saudita.

Para explicar tudo isso, Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, dá uma ‘aula’ em nova edição do TELEMETRIA, também respondendo às perguntas do público.

