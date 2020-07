Confira todos os horários do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

Neste fim de semana, a temporada 2020 da Fórmula 1 chega à quarta etapa, no GP da Grã-Bretanha. A corrida será a primeira de duas consecutivas em Silverstone, que também sediará a prova de 70 anos da F1. Em 1950, a pista recebeu o 1º GP de um mundial da categoria.

Na expectativa para os eventos no circuito inglês, o Motorsport.com mostra, na tabela a seguir, todos os horários do GP da Grã-Bretanha. Confira e anote na agenda, além de conferir toda a cobertura aqui no site e em nossos programas no YouTube (veja abaixo):

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 7h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 8h Treino Classificatório Sábado 11h Corrida Domingo 11h10 Fórmula 2 Corrida 1 Sábado A confirmar YouTube da F1 Corrida 2 Domingo A confirmar YouTube da F1 Fórmula 3 Corrida 1 Sábado Corrida 2 Domingo Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira Horário a confirmar à tarde DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira Horário a confirmar à tarde SEXTA-LIVRE Sexta-feira Depois do TL2 Q4 Sábado Depois da classificação PÓDIO Domingo Depois da corrida RETA FINAL Segunda-feira Horário a confirmar à tarde

