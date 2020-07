Neste domingo, a Fórmula 1 realizará sua quarta etapa em 2020, na Grã-Bretanha. E em meio à superioridade da Mercedes, Valtteri Bottas foi apontado como o único apto a superar Lewis Hamilton. A opinião é dos pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

"Acho que Lewis é obviamente o principal candidato. O único que provavelmente poderia pará-lo é Valtteri", afirmou Leclerc, cujo discurso foi ecoado pelo companheiro. "Acho que só se Valtteri ganhar o campeonato", disse Vettel.

A opinião dos pilotos ferraristas vem em meio ao sofrimento da escuderia na temporada 2020 da F1. Não à toa, o presidente-executivo da Ferrari, John Elkann, admitiu que o time de Maranello só deve voltar a lutar por vitórias em 2022.

De todo modo, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, vê uma outra equipe como ameaça neste ano. "Acho que a Red Bull vem fazendo um grande trabalho, e tenho certeza que em algum momento eles vão fazer melhorias à medida em que o campeonato corre. Estou na expectativa de que encontremos alguns desafios adiante", afirmou o dirigente austríaco, que comanda a equipe alemã desde 2013.

"Obviamente, continuaremos trabalhando, melhorando o carro, mas também o motor, porque também somos claramente muito lentos nas retas. Eu acho que é um pouco dos dois, onde apenas precisamos trabalhar", completou Wolff.

Max Verstappen entalado na privada? Bernoldi relembra episódio no auge da 'guerra' com Jos, pai do prodígio

Motorsport.com debate o futuro do GP do Brasil de F1, que saiu do calendário de 2020

Your browser does not support the audio element.

.