Nesta quinta-feira, foi realizado o 'dia de mídia' da Fórmula 1 antes do GP dos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Em Austin, expectativas altas para os próximos passos da polêmica entre Red Bull, FIA e as possíveis punições, medidas a serem tomadas por parte da entidade em relação a infração cometida pela equipe de Milton Keynes ao ultrapassar o limite orçamentário de 2021.

Tudo isso e muito mais será debatido no DIRETO DO PADDOCK desta quinta-feira, com apresentação de Carlos Costa e comentários de Guilherme Longo e Isa Fernandes.

Assista abaixo ao Direto do Paddock AO VIVO:

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

