Luca di Montezemolo é um dos nomes mais importantes da história da Ferrari, comandando a companhia de 1991 até 2014, tendo sob sua gestão a época áurea de Michael Schumacher, com títulos de pilotos de 2000 a 2004, além dos de construtores, de 1999 a 2004.

Para o ex-mandatário, a receita para o sucesso seria sempre contar com um piloto que aponte para a disputa pelo título de pilotos e outro que consiga somar o maior número de pontos possível.

"Você sempre tem que ter um piloto para conquistar o título e outro para ajudar a ganhar pontos para campeonato de construtores", disse ele à Radio Rai.

"Você se lembra de Irvine, Barrichello e Massa? Eles eram todos muito importantes como piloto número 2, ajudando Schumacher a conquistar o título de pilotos e a Ferrari o título de construtores. Um dos problemas que a Ferrari teve este ano foi gerenciar pilotos como Vettel e Leclerc."

E quem seria 1 e 2? Montezemolo deixa claro: "Leclerc é um jovem piloto, muito rápido. Ele surpreendeu a todos e ninguém esperava vê-lo tão rápido em seu primeiro ano, mas ele falou demais no rádio. Ele é muito bom, mas temos que ter cuidado. Ele tem que crescer pouco a pouco e está indo rápido demais. Esse é um grande problema."

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: