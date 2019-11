Felipe Massa, que estará em São Paulo neste fim de semana para participar do Senna Day Festival, afirmou que o GP do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, é "a corrida mais bonita" do ano e defendeu a permanência da categoria no circuito paulistano: "Quero manter a tradição".

Para Massa, que venceu o GP do Brasil em 2006 e 2008, e que só não venceu em 2007 porque precisou dar a vitória ao companheiro Kimi Raikkonen, que disputava o título naquele ano, os pilotos brasileiros se dedicam um pouco mais quando correm em casa.

"É a corrida mais bonita. Para um brasileiro, correr em Interlagos é sempre especial. Obviamente, para ir bem você precisa de um carro competitivo, mas acho que os pilotos brasileiros realmente fazem um esforço extra”.

O vice-campeão mundial de 2008, destacou suas conquistas no Brasil, lembrando que está entre os que mais venceram no país. Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Massa venceram duas vezes cada um em Interlagos e Nelson Piquet triunfou duas vezes também, mas em Jacarepaguá.

“Estou entre os pilotos brasileiros que alcançaram mais sucesso em casa, na companhia de Ayrton, Emerson e Nelson. Também me sinto honrado por ser o piloto brasileiro que alcançou mais pódios em Interlagos”.

Sobre a possibilidade de ver a categoria voltando a ser disputada no Rio de Janeiro, Massa deixou claro ser contra, afirmando que não é o momento certo e que prefere que a tradição seja mantida.

“Espero também que o Grande Prêmio do Brasil continue nessa pista. Recentemente conversamos sobre um projeto de levar a F1 de volta ao Rio, mas não estou convencido de que é o momento certo para fazê-lo. Estou entre aqueles que querem manter a tradição de Interlagos".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Veja 20 fatos sobre a carreira de Felipe Massa na Fórmula 1:

Galeria Lista Massa conquistou seu primeiro ponto na F1 logo em sua segunda corrida no mundial, na Malásia em 2002. Um sexto posto. 1 / 20 Foto de: Sauber Petronas Em 2002, Massa foi ordenado a ceder posição para o parceiro Nick Heidfeld por duas vezes, no GP da Europa (onde não obedeceu) e no GP da Alemanha (quando acatou. Com clima ruim, ele saiu do time no fim do ano. 2 / 20 Foto de: Sauber Petronas Massa liderou uma corrida pela primeira vez no GP do Brasil de 2004, por duas voltas. 3 / 20 Foto de: Bridgestone Corporation Conquistando um sexto lugar em sua despedida da Sauber na China em 2005 – naquela que foi a última corrida da Sauber após a entrada da BMW -, Felipe Massa ganhou de presente seu carro do chefe, Peter Sauber. 4 / 20 Foto de: XPB Images Ele conquistou 41 pódios na carreira. O primeiro foi no GP da Europa de 2006. 5 / 20 Foto de: XPB Images A 1ª vitória de Massa na F1 (Turquia/2006) foi possibilitada apenas devido a uma rodada de Vitantonio Liuzzi. Com um Safety Car, ele e Schumacher foram para o box ao mesmo tempo, com o alemão saindo em 3º, atrás de Alonso. A Ferrari não pôde inverter as posições. 6 / 20 Foto de: XPB Images De todas as 11 vitórias na F1, em nenhuma Felipe Massa saiu de uma posição pior que o segundo lugar no grid. 7 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2007, Massa dividiu o recorde de pole positions com Lewis Hamilton: seis para cada um. 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Massa ficou a um ponto do título de 2008, mas foi quem mais venceu provas na temporada: seis contra cinco do campeão, Lewis Hamilton. 9 / 20 Foto de: LAT Images Massa liderou o mundial por duas vezes na carreira, se tornando o único brasileiro a conseguir a façanha após Ayrton Senna. Foi após os GPs da França de 2008 e da Malásia de 2010. 10 / 20 Foto de: Eric Gilbert O acidente mais sério de sua carreira foi no GP da Hungria de 2009, quando uma mola se desprendeu do carro de Rubens Barrichello e acertou sua cabeça. Massa só voltou a correr em 2010. 11 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images O polêmico GP da Alemanha de 2010 foi exatamente um ano depois do incidente na classificação para o GP da Hungria de 2009 (25 de julho). 12 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa não conseguiu chegar à frente do companheiro de Ferrari Fernando Alonso em uma corrida que ambos tivessem concluído entre os GPs da China de 2011 e da Índia de 2013 (52 provas). 13 / 20 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O brasileiro também ficou sem se classificar à frente do espanhol entre os GPs do Canadá de 2011 e Malásia 2013 (34 provas). 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Massa é o brasileiro que mais subiu ao pódio no GP do Brasil. Foram cinco vezes, duas como vencedor. 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sua última de 16 pole positions foi conquistada no GP da Áustria de 2014. Foi a única vez que um carro que não fosse Mercedes, Ferrari ou Red Bull largou em primeiro na era turbo-híbrida da F1. 16 / 20 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O último pódio de Massa (e também ultimo do Brasil na F1) foi no GP da Itália de 2015. 17 / 20 Foto de: Mercedes AMG Massa foi desclassificado em dois GPs: GP do Canadá 2007 (por sair do box com a luz vermelha acesa) e GP do Brasil 2015 (por seu pneu traseiro ultrapassar a temperatura limite durante a prova). 18 / 20 Foto de: XPB Images A última vez que Massa liderou uma corrida foi na Inglaterra, em 2015. Foi por 19 voltas. Ao todo ele liderou 936 voltas na carreira. 19 / 20 Foto de: XPB Images Mesmo com grande carreira na F1, Massa superou o companheiro de equipe ao final do ano apenas em 2005 (na Sauber, com Jacques Villeneuve), em 2008 (na Ferrari, com Kimi Raikkonen) e em 2017 (na Williams, com Lance Stroll). 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.