F1: Alfa Romeo confirma Zhou para temporada de 2023

A Alfa Romeo finalmente confirmou que Zhou Guanyu permanecerá para uma segunda temporada em 2023 na Fórmula 1.

A notícia era esperada há algum tempo, e entende-se que a equipe assumiu oficialmente sua opção pelo piloto chinês no final do mês passado, com o anúncio formal programado para coincidir com o retorno do esporte à Ásia, para o GP de Singapura do próximo fim de semana.

Zhou marcou pontos com um 10º lugar em sua estreia com a Alfa Romeo no Bahrein, e seguiu com o oitavo no Canadá e outro 10º na Itália. Atualmente, ele está em 17º no Mundial.

Sua temporada de estreia foi notável por um baixo número de erros e pelo acidente na primeira curva em Silverstone.

A equipe diz que ficou “impressionada com seu compromisso e atitude” e observou que Zhou “contribuiu para o avanço do programa de simuladores e não deixou pedra sobre pedra para extrair o máximo potencial do C42 da equipe”.

O chefe da equipe, Fred Vasseur, acredita que foi a surpresa da temporada 2022 e que dará mais um passo no próximo ano.

“Estou ansioso para continuar trabalhando com Zhou”, disse o francês. “Desde o primeiro dia com a equipe, no teste de Abu Dhabi no ano passado, ele me impressionou com sua abordagem de trabalho e isso é sempre uma característica muito positiva.

“Sabíamos que ele era rápido, mas a maneira como ele se adaptou à F1 em tão pouco tempo foi uma das melhores surpresas da nossa temporada. Ele é um cara muito legal, todos na equipe gostam tanto de sua personalidade quanto de sua atitude.

“Ele teve a humildade de fazer perguntas e aprender, tanto com os engenheiros quanto com Valtteri [Bottas], e a inteligência para aplicar todas as informações que obteve para melhorar corrida após corrida.

"Ele terá essa experiência para aproveitar na próxima temporada e tenho certeza de que dará mais um passo à frente à medida que continuamos a aumentar nossa equipe".

“Chegar à F1 foi um sonho tornado realidade e a sensação de competir pela primeira vez em uma corrida viverá comigo para sempre”, disse Zhou. “A equipe tem me dado um apoio incrível, me acolhendo desde o primeiro dia e me ajudando a me adaptar às séries mais complexas do automobilismo.

“Há mais que quero alcançar neste esporte e com a equipe, e o trabalho duro que reunimos desde o início do ano é apenas o primeiro passo para onde queremos estar na próxima temporada.

“Ainda há muito a aprender, muito a desenvolver, mas estou confiante em nosso trabalho: estou ansioso pelo próximo capítulo de nossa história juntos.”

