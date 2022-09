Carregar reprodutor de áudio

A McLaren anunciou nesta terça-feira uma mudança na pintura do MCL36 com tema futurista para os GPs de Singapura e do Japão de Fórmula 1, em parceria com a OKX, patrocinadora da equipe.

Os carros de Lando Norris e Daniel Ricciardo contarão com elementos rosa neon e ilustrações inspiradas no cyberpunk ao lado de seu tradicional laranja papaia no retorno da F1 à Ásia pela primeira vez desde 2019.

A pintura faz parte de uma campanha conjunta entre a McLaren e a empresa do ramo de criptomoedas OKX chamada "Modo Futuro", com os macacões dos pilotos também recebendo modificações para as provas.

Zak Brown, CEO da McLaren, disse que o retorno da F1 ao importante mercado asiático pela primeira vez desde a chegada da pandemia é algo que vale o esforço extra.

"Estamos animados para celebrar nossa parceria com a OKX através desta pintura ousada e vibrante para as corridas na Ásia. A McLaren e a OKX estão unidas em pilotar adiante, e sempre buscando romper barreiras, e a campanha 'Modo Futuro' é uma oportunidade de unir esses valores no palco global".

"É fantástico voltar a correr em Singapura e no Japão, e esses circuitos incríveis fornecem um cenário digno para a celebração dessa visão e da parceria".

"Foi incrivelmente divertido para nós e a McLaren criarmos essa pintura para a Ásia", disse Haider Rafique, CMO da OKX. "Essa pintura sinaliza a chegada de novas tecnologias, e a OKX é sobre isso. O design cyberpunk que criamos celebra a influência da Web3 na cultura popular e traz essa parceria emocionante à vida nas pistas".

"Fazer sua estreia na corrida noturna de Singapura, esse design futurista celebra a natureza da OKX e do mercado de criptomoedas, que nunca dorme".

A partir do próximo mês, essa pintura também estará disponível no game F1 2022 na versão para computadores.

McLaren MCL36 Singapore GP special livery Photo by: McLaren

BEBEDEIRA e ZOEIRA: Rubinho e Massa citam Kimi, Schumi e Alonso como PARÇAS. Mas quem são os CHATOS?

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?