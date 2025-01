Fernando Alonso confessou que esteve perto de pilotar o carro da Red Bull na Fórmula 1. A história havia sido contada pelo chefe de equipe taurino, Christian Horner, e agora foi confirmada pelo piloto espanhol.

O bicampeão confirmou que houveram negociações com a RBR no podcast oficial da F1, Beyond The Grid, mas afirmou que não se arrepende das conversas não terem ido para frente:

"Nunca pensei muito sobre isso, nem naqueles anos e nem agora. Nunca me arrependi de nada. Sei que algumas decisões na carreira da F1 podem mudar o que você conquistou, mas também acredito que quando você toma uma decisão, você a toma com o máximo de comprometimento, pensando que é a melhor escolha".

"Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que acontecerá no futuro. No passado, houve alguns momentos em que pensei que poderia me juntar à Red Bull".

"Um deles foi quando deixei a McLaren no final de 2007. Depois disso, tive outras oportunidades, conheci Newey e Horner no aeroporto de Heathrow para uma reunião. Então, fiquei ainda mais próximo deles em 2008".

A ocasião de 2008 a que Alonso se refere é a mesma que Horner contou sobre o encontro após o GP da Bélgica:

"Lembro que estávamos no estacionamento do pequeno aeroporto no topo da colina acima do circuito de Spa".

"Estávamos sentados nos bancos de trás, era noite e estávamos conversando sobre essa possibilidade. Mas, nesse meio tempo, eu estava muito próximo da Ferrari e sabia que, se não fosse em 2009, com certeza poderia ir para lá em 2010".

"Eu segui meu próprio caminho e eles trouxeram Sebastian [Vettel] É fácil dizer isso agora, mas em 2008 eles só tiveram um pódio com Coulthard em Mônaco e a Red Bull era basicamente uma empresa de bebidas energéticas".

"Mesmo naquela época, eles eram uma grande equipe com um time excelente, mas prever que eles ganhariam sete ou oito campeonatos não era fácil".

Alonso compara o risco de ir para a equipe taurina com a aposta que Lewis Hamilton fez quando escolheu a Mercedes:

"Hamilton também foi alvo de muitas críticas quando se transferiu da McLaren para a Mercedes em 2013. Todos lhe perguntaram por que ele deixou uma equipe vencedora para ir para outra que tinha apenas alguns pódios".

"Agora ele é sete vezes campeão mundial. O mesmo vale para a Ferrari. Não há como dizer o que Lewis será capaz de fazer no próximo ano".

"Se a Ferrari for forte e vencer um campeonato, isso será visto como uma grande jogada. Mas se, em vez disso, a Mercedes vencer, será uma jogada ruim. Como você pode prever isso?"

