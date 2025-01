F1: Asas se abrirão automaticamente com novas regras de 2026?

As fábricas das equipes de Fórmula 1 estão focadas em preparar os carros para 2025, mas a atenção do departamento técnico está voltada para os desafiantes de 2026, que definirão o curso para os novos regulamentos de carros ágeis no próximo ano.

Desde o início de janeiro, os regulamentos da FIA permitem que os túneis de vento sejam usados para o estudo da aerodinâmica de 2026 e quase todas as equipes começaram a colocar um primeiro modelo no túnel de vento, que representa apenas a definição mais recente do regulamento, tentando desbastar apenas algumas questões macro, porque o regulamento aprovado pelo Conselho Mundial da FIA e publicado em dezembro ainda é provisório.

Apesar dos esforços das equipes, que têm trabalhado muito para apoiar a equipe técnica da FIA, liderada por Nikolas Tombazis, os resultados esperados após a revolução do conceito que levou à reparação do efeito-solo, para se concentrar em carros ágeis (mais curtos, mais leves e mais estreitos), ainda não foram alcançados.

Fórmula 1 2026 Foto de: FIA

Agora está claro para todos que os novos motores que obterão 50% de sua potência do motor elétrico e endotérmico são uma complicação retumbante de assuntos simples. O problema não é tanto atingir o limite de mil cavalos de potência dos carros atuais, mas conseguir distribuir a energia elétrica necessária ao longo da volta, para ter uma F1 sem desequilíbrios devido às dificuldades de recarga registradas em determinados circuitos, como Monza.

A redução drástica do arrasto levou à visualização de monopostos com fortes restrições aerodinâmicas, mas, em comparação com o esboço proposto pela FIA em junho, houve correções importantes que levaram a uma recuperação da força descendente, indispensável para enfrentar curvas rápidas sem prejudicar o equilíbrio do carro.

Com os motores em um estágio avançado de desenvolvimento e as baterias agora definidas em detalhes, assim como a parte mecânica, ainda há um campo limitado de pesquisa para colocar em prática os aspectos que ainda não são satisfatórios.

Por enquanto, há apenas rumores, mas eles provavelmente indicam a área em que poderia haver atualizações técnicas: os regulamentos atuais exigem que as asas móveis (dianteira e traseira) sejam controladas pelos pilotos e só possam ser abertas em determinados pontos da pista. A orientação poderia levar à automatização da abertura das asas para que elas sejam ativadas em todas as retas da pista, deixando os pilotos apenas para gerenciar o Override, ou seja, o excesso de potência elétrica que deve favorecer as ultrapassagens.

Como as asas mudarão com a aerodinâmica ativa em 2026 Foto de: Gianluca D'Alessandro

De acordo com os rumores, a caixa que define os volumes e os tempos de abertura das asas também poderia mudar: a dianteira um pouco atrás da traseira. Essas mudanças podem parecer marginais, mas terão um forte impacto na definição aerodinâmica dos monopostos.

A intenção, então, seria reduzir o uso de energia elétrica nas retas, reduzindo a seção dianteira, deixando margens para recarga nas curvas.

Faz sentido, então, dedicar tempo e recursos ao estudo de um modelo no túnel de vento que está fadado a mudar em um futuro próximo?

Além de estarem sujeitas às restrições financeiras do limite orçamentário, as equipes também precisam lidar com as horas de túnel definidas de acordo com a classificação do Campeonato Mundial de Construtores (elas aumentam à medida que se desce na classificação, penalizando as equipes de ponta).

