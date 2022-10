Carregar reprodutor de áudio

O GP do México, 20ª etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1 acontecerá neste domingo, com a largada prevista para às 17h, horário de Brasília.

Assim que as luzes vermelhas se apagarem, as seções eleitorais de boa parte do País encerrarão o período de votação das eleições de 2º turno, que definirão presidente e governadores de alguns estados.

Por isso, a Band, detentora dos direitos de transmissão da F1, decidiu exibir a corrida e também a cobertura da apuração, em tela dividida, como informou o site Notícias da TV.

GPs nas Américas tradicionalmente eram preteridos pela Rede Globo, por haver conflito de horários com o futebol, mas em 2018, também na corrida do México e também por conta da eleição presidencial e de alguns estados, a emissora preferiu transferir a cobertura para o SporTV 2.

Também segundo a publicação, a Band sequer cogitou de transmitir a corrida em seu próprio canal de esportes na TV paga, o Bandsports por dois motivos: pela força contratual e pela boa audiência que vem tendo, com médias de 4 pontos no IBOPE na Grande São Paulo. A F1 representa a maior audiência da emissora, atrás somente do Brasil Urgente e do Jornal da Band.

Confira a programação do GP do México e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h Bandsports Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 18h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 17h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 17h30 SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após o GP RETA FINAL Segunda-feira 19h

