Nicholas Latifi, que deixará a Fórmula 1 no final da temporada, minimizou as especulações de que está pronto para uma mudança à IndyCar, insistindo que está indeciso sobre em qual categoria participar a partir do próximo ano.

Latifi, que terminou em segundo lugar no campeonato de Fórmula 2 de 2019, foi informado pela Williams em setembro que esta, sua quarta temporada com a equipe, a terceira como piloto de corrida, também seria a última.

Desde então, houve especulações ligando o canadense de 27 anos a várias unidades da IndyCar, incluindo a lendária Chip Ganassi Racing, que ainda não anunciou um substituto para Jimmie Johnson, ao lado dos titulares Scott Dixon, Alex Palou e Marcus Ericsson.

Mas antes do GP dos EUA no Circuito das Américas, Latifi negou ter decidido em qual série correr no próximo ano, quanto mais em qual equipe.

“Honestamente, ainda não estou comprometido com nada, não assinei nada, ainda não estou mais adiantado em ter notícias concretas para compartilhar”, disse ele. “Vi a notícia nos últimos dias de que já assinei um contrato para correr na IndyCar, o que achei um pouco engraçado.

“Mas conversei com algumas equipes diferentes em diferentes categorias e ainda não disse a mim mesmo: ‘OK, é isso ou nada’. Então ainda tem muita coisa no ar.

“De certa forma, é um pouco… ‘irritante’ não é a palavra, mas obviamente a maior parte do meu foco ainda está em terminar o resto do ano do melhor jeito possível e terminar este capítulo com a Williams de forma positiva.

“Obviamente, muitas outras categorias foram concluídas há algum tempo e as coisas andam rápido no automobilismo e é um momento em que todos querem resolver seus pilotos e situações o mais rápido possível. Ainda não faz muito tempo que eu descobri oficialmente [que estava sendo liberado]… Foi um pouco antes de Singapura.

“Então, sim, ainda há algumas discussões em andamento, mas nada pronto para anunciar.”

Latifi disse que não tinha preferência em relação a qual série correr em 2023, acrescentando: “Estou olhando não apenas para carros de fórmula, mas também para corridas endurance. Eu não estou100 por cento certo se eu quero fazer este ou aquele campeonato.'

“É apenas ouvir e tentar entender qual é a situação das equipes e campeonatos, como isso pode ser para mim e minha vida também no futuro. Eu preciso tomar uma decisão por mim mesmo e depois me aprofundar nisso.”

No entanto, ele admitiu que, depois de competir com carros "difíceis" da Williams por três anos, o fato de a IndyCar rodar com o chassi Dallara específico é uma das principais atrações das corridas dos EUA.

“Sim, é definitivamente um dos atrativos da série”, ele concordou. “Obviamente, nas corridas especiais, todos têm mais oportunidades iguais. É algo que, sem dúvida, tenho sentido falta nos últimos anos. De vez em quando estamos em uma posição em que somos um pouco mais competitivos para uma corrida e podemos ter algumas batalhas na pista, mas obviamente não estamos fazendo isso em todas as corridas - na maioria das vezes, não é o caso.

“Então, com certeza, é o que eu estava sentindo falta, e sim, eu definitivamente estaria ansioso por isso se eu me juntasse a categoria onde é mais igual.”

Questionado se ele estava sendo puxado para discussões sobre seu futuro um pouco mais cedo do que queria, e se ele preferiria esperar até o final da temporada de F1 em Abu Dhabi, Latifi respondeu: “Se dependesse de mim, sim, mas obviamente, realisticamente, não é assim que pode acontecer. Mesmo na Fórmula 1, a maioria das equipes não espera até a última corrida…

“Sim, é assim que o automobilismo é, e você pode entender a necessidade de equipes e pilotos terem seus futuros resolvidos mais cedo ou mais tarde; é sempre melhor estar nessa posição.”

