Não foi preciso mais do que uma volta para Fernando Alonso e Esteban Ocon colocarem suas Alpines lado a lado se tocarem durante a corrida sprint em Interlagos para o GP de São Paulo de Fórmula 1. E, claro, o espanhol não ficou nada feliz com o ocorrido e ironizou com a equipe no rádio.

Os dois companheiros de equipe dividiam a mesma curva quando Ocon acabou colocando Alonso para fora da pista em uma manobra arriscada, durante o movimento, as duas Alpines se tocaram na parte da frente e o espanhol acabou com danos no carro.

No rádio, o bicampeão mundial ironizou a atitude do francês: "Eu perdi minha asa dianteira, obrigado ao nosso amigo. Ele me empurrou na curva 4 e depois na reta, parabéns."

Pouco depois, Sebastian Vettel e Lance Stroll também protagonizaram um momento de briga na pista, com o alemão saindo pela grama ao ser pressionado pelo canadense. O tetracampeão, que faz sua penúltima corrida da carreira, foi curto, mas debochado com a equipe dizendo apenas: "Ok". Por conta do movimento, Stroll foi punido com 10s.

