Na primeira das duas corridas do fim de semana da Fórmula 1 em Interlagos, deu George Russell! O britânico da Mercedes brilhou ao superar Max Verstappen para vencer a sprint deste sábado, com Carlos Sainz em segundo e Lewis Hamilton em terceiro, enquanto Max Verstappen foi o quarto.

Com a punição do espanhol pela troca do motor de combustão interna, a Mercedes faz a primeira fila para o GP de São Paulo deste domingo.

O Q4, programa do Motorsport.com, traz um debate completo do sábado da F1 em São Paulo, e conta com a apresentação de Erick Gabriel e comentários de Vitor Genz e Gabriel Duwe.

