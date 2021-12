Ex-chefão da Fórmula 1, tendo comandado a categoria máxima até o fim da temporada 2016, o britânico Bernie Ecclestone disse não estar convencido em relação ao talento do piloto e compatriota George Russell, que deixou a Williams no fim de 2021 e vai para a Mercedes em 2022.

O competidor ruma para a equipe alemã após correr pelo time inglês de Grove por três temporadas, tendo chegado à F1 no começo de 2019 depois de conquistar o título da Fórmula 2 em 2018. Na elite do esporte a motor, o britânico seguiu mostrando seu valor até cavar a ida à Mercedes.

Na escuderia germânica, Russell substituirá o finlandês Valtteri Bottas, que chegou às Flechas de Prata em 2017 após a aposentadoria de Nico Rosberg, alemão que decidiu se aposentar após conquistar o título de 2016.

Desde então, Bottas foi o companheiro do britânico Lewis Hamilton, que enfileirou todos as taças da F1 até 2021, quando foi batido por Max Verstappen, ineditamente vencedor de um campeonato neste ano após grande desempenho com a Red Bull.

Assim, o heptacampeão poderá ter uma dupla concorrência em 2022: além do rival holandês, há a possibilidade de Russell representar uma ameaça interna para o britânico. Questionado sobre tudo isso, Ecclestone deu sua sempre forte opinião.

“Com Russell, Hamilton terá um companheiro de equipe ambicioso, de quem, a propósito, não estou tão convencido quanto muitos especialistas”, disse o dirigente de 91 anos em entrevista com ao jornal suíço ‘Blick’.

“E não vamos esquecer Verstappen. Com ele, Hamilton finalmente encontrou um oponente igual depois de todos esses anos", completou Bernie, que também marcou época na F1 como chefe de equipe na década de 1980, quando foi exitoso no comando da Brabham.

