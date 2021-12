F1: Ferrari passa em teste de colisão e homologa carro de 2022

A Ferrari já homologou o chassi de seu carro de 2022. O monoposto também passou de forma contundente no teste de colisão frontal, onde obteve dos comissários técnicos da FIA o 'ok' para entrar em pista nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 a serem realizados em Barcelona de 23 a 25 de fevereiro.

Como sempre, a escuderia realizou o teste dinâmico no CSI Center de Bollate, reconhecido pela federação, enquanto as equipes britânicas contatam as instalações de Cranfield.

Vale lembrar que a Ferrari já havia realizado um crash test antes do final de 2020, quando os técnicos quiseram entender quais eram as especificidades do novo regulamento no desenvolvimento do carro de efeito solo, então adiado por um ano, de 2021 a 2022, devido aos efeitos da Covid-19. Medida tomada para adiar a revolução regulatória e controlar os custos.

A Alpine (à epoca como Renault) realizou o teste nos mesmos dias que a escuderia. Os dados coletados foram muito úteis para estabelecer as restrições de design do carro de 2022 que, entretanto, também foi amplamente revisado pela equipe dirigida por Enrico Cardile e o aerodinamicista David Sanchez.

Depois de dois anos sem vencer, a Ferrari quer subir de novo no ano que vem, aproveitando a variedade proporcionada pelo novo regulamento.

Ferrari SF21, dettaglio dell'ala anteriore vista da sotto Photo by: Giorgio Piola

"Obviamente, se Mercedes e Red Bull conseguiram nos últimos anos desenvolver os monopostos que vimos, significa que eles têm ferramentas, metodologias, cálculos, simulações e outras coisas aprimoradas ao longo do tempo", comentou Mattia Binotto, chefe da equipe. "Seria presunçoso declarar hoje que vamos vencê-los, acho que a abordagem correta é estabelecermos o objetivo de poder disputar."

"Quantas corridas queremos ganhar? Na medida do possível. Como Ferrari, devemos sempre lutar pelo melhor e não queremos começar uma temporada de forma ruim em termos de expectativas. O que dizemos a nós próprios internamente é que queremos vencer o maior número de provas."

A Ferrari está pronta para o desafio de 2022 e a atenção e a curiosidade estão crescendo em uma equipe que quer reconquistar seu lugar de direito na F1.

