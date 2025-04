Seis décimos na classificação e trinta segundos completos na corrida. A diferença de Lewis Hamilton para Charles Leclerc no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 é claramente significativa e revela todas as dificuldades pelas quais o britânico está passando, dificuldades que não se limitam à etapa de Jeddah. A rodada tripla fora da Europa, mostrou um heptacampeão muito insatisfeito consigo mesmo.

Essa amargura transparece nas palavras do próprio Hamilton, que no final da corrida não escondeu sua decepção nem sua preocupação, principalmente porque, no momento, ele não tem respostas sobre como recuperar os décimos que faltam para se aproximar de Leclerc - apenas hipóteses, em torno das quais ele continua a girar em círculos.

Não é coincidência que, durante as entrevistas, Hamilton tenha começado com uma mensagem muito clara, que vai direto ao cerne da questão: "Não há pontos positivos de hoje, apenas Charles [Leclerc] terminando no pódio, o que é fantástico para a equipe", disse o inglês, amargamente desapontado com uma corrida que teve pouco a dizer.

"Foi horrível, nada agradável. Eu estava deslizando por todos os lados. No primeiro stint, o carro não estava virando, o que foi uma grande frustração. No segundo stint, encontrei um equilíbrio um pouco melhor, mas ainda faltava ritmo, então, sim, no geral, foi muito ruim", explicou Lewis.

O britânico ganhou imediatamente a posição de Carlos Sainz na largada com uma grande arrancada de sua posição, subindo para o sexto lugar. A partir daí, com exceção de uma excelente defesa sobre Lando Norris que durou algumas voltas, especialmente no gerenciamento do DRS, Hamilton não conseguiu encontrar um ritmo melhor, ficando na terra de ninguém, sem atacar e sem ser atacado.

O problema subjacente é que, embora seja verdade que Lewis tenha sofrido nas curvas de média a alta velocidade - especialmente naquelas em que é crucial contar com a confiança na entrada -, ao mesmo tempo ele não tem uma explicação real para seus problemas.

"Não tenho uma resposta. Estou tendo dificuldades. O equilíbrio... Estou lutando para sentir o carro sob meu controle. Mas sim, não há nada específico. Não há nada que o leve a dizer: 'aqui, este é o problema'".

"Mesmo em Miami, acho que estarei com problemas. Não sei por quanto tempo continuarei lutando, mas é definitivamente frustrante", acrescentou Lewis, antes de fazer a comparação com Leclerc. O monegasco certamente tem uma compreensão mais profunda do comportamento da Rossa e das características da unidade de potência da Ferrari, mas ele também adaptou seu próprio estilo para extrair o melhor da SF-25.

"Bem, quero dizer, ele [Leclerc] está dirigindo esse carro há muito tempo, então ele definitivamente o conhece muito bem. Definitivamente, há muito o que ver nos dados. Honestamente, não parece haver uma grande diferença. É só que você é mais lento nas curvas", explicou Hamilton, ressaltando que os dados de telemetria mostram uma diferença na velocidade no centro da curva em comparação com o monegasco.

"Temos configurações um pouco diferentes. Tenho que ver se talvez essa seja a configuração que o carro prefere. E sim, ele e sua equipe de box estão definitivamente fazendo um trabalho melhor. No momento, não há solução. Será assim pelo resto do ano. Será doloroso. Na classificação, trata-se de extrair todo o potencial, e hoje na corrida... eu fiz literalmente tudo, tentei de tudo, mas o carro simplesmente não queria cooperar".

