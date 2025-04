Gabriel Bortoleto teve mais um fim de semana bastante complicado, dessa vez, no GP da Arábia Saudita. O brasileiro foi o último colocado, terminando em 18° após o abandono de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda por conta de uma batida na primeira volta da corrida da Fórmula 1.

Após a corrida, o piloto comentou sobre o quase acidente com Fernando Alonso e sobre a situação que vive cinco corridas depois do início de sua primeira temporada na categoria.

O piloto da Sauber teve um momento que se destacou em toda a corrida, isso porque ele acabou tendo um toque com Fernando Alonso durante a etapa. Em entrevista à mídia após a corrida, Bortoleto confessou que simplesmente "não sabia" que tinha um carro atrás de si.

"Sim, tentei dar um susto nele, sabe, eu acho", começou brincando, ao comentar que quase teve um acidente com Nico Hulkenberg. "Não vi ele, porque só percebi que havia um carro atrás de mim. Assim que o carro atrás me ultrapassou, tentei abrir a curva — e o Fernando estava lá. Senti uma pancada forte na lateral do carro e vi o Fernando. Falei tipo: "olá!"".

Na sequência, o brasileiro foi questionado sobre sua adaptação à F1, uma vez que essa é apenas a quinta corrida do ano e ele não teve muitas oportunidades de guiar um dos carros mais rápidos do mundo anteriormente.

Bortoleto teve um início de ano promissor, sempre se classificando à frente de Hulkenberg, mas nas últimas corridas, tendo tido problemas para terminar mais à frente no pelotão.

"Você nunca para de aprender na F1. Essa é a minha visão. Já ouvi isso de muitos campeões mundiais. Acho que ainda preciso ganhar um pouco mais de confiança com o carro. Mas não é como se eu estivesse muito longe, sabe?"

"Todo mundo vê o resultado final, e aí parece frustrante e tudo mais, mas eu tenho um companheiro de equipe muito experiente e não é como se ele estivesse sempre no top 5. Ele me venceu, mas... tá tudo bem".

"São minhas primeiras corridas do ano. A gente sempre está muito próximo — em classificação, ritmo de corrida, tudo — então acho que estou em uma posição decente, mas ainda com bastante margem para melhorar, digamos assim".

