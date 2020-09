Nesta semana, a Ferrari anunciou que Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman farão suas estreias na Fórmula 1 em 2020 ao participar de treinos livres de sexta com Alfa Romeo e Haas. E, para preparar os três novatos para o desafio, a equipe organizou um dia de testes na pista de Fiorano nesta quarta (30).

Enquanto Schumacher andará com a Alfa Romeo e Ilott com a Haas já no próximo GP, o de Eifel em Nurburgring, a saída do russo, atual campeão da Fórmula 3, deve ficar para o final do ano, em Abu Dhabi, em equipe a ser confirmada.

Os três estão na pista de Fiorano, que pertence à Ferrari, para andar com o SF71H, carro usado pela equipe na temporada de 2018.

Shwarztman foi o primeiro a ir à pista e falou sobre a emoção de andar pela primeira vez com um F1.

"Hoje fiz meu primeiro ajuste de assento na Fórmula 1. Estou acostumado com os pneus mais largos da Fórmula 2, mas esses são algo a mais e isso me encanta, estou muito contente. O próximo passo é ir à pista com esse pequeno monstro".

O segundo a andar com o carro foi Ilott, que chamou o carro de "emocionante".

"É evidente que o SF71H é um grande carro e estou muito emocionado por poder pilotá-lo. O assento está ótimo, testei várias posições e me senti cômodo em todas. Me sinto muito sortudo e mal posso esperar por sair à pista, parece ser um carro emocionante de pilotar".

Já o filho do heptcampeão é o último a sair com o carro pilotado por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen em 2018.

"O carro se ajustou bem ao meu corpo, e estou muito feliz com tudo. Já andei com esse carro no teste do Bahrein de 2019 e fico feliz por voltar a pilotá-lo. Estava esperando por esse teste, fazia muito tempo que eu não entrava em um F1 atual. O último que andei foi a Ferrari de 2004".

Veja imagens do teste:

Galeria Lista Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 1 / 14 Foto de: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 2 / 14 Foto de: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 3 / 14 Foto de: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 4 / 14 Foto de: Ferrari Mick Schumacher, Ferrari Driver Academy 5 / 14 Foto de: Ferrari Mick Schumacher, Ferrari Driver Academy 6 / 14 Foto de: Ferrari Mick Schumacher, Ferrari Driver Academy 7 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Mick Schumacher and Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 8 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Mick Schumacher and Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 9 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Mick Schumacher and Robert Shwartzman, Ferrari Driver Academy 10 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Ferrari Driver Academy 11 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Ferrari Driver Academy 12 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Ferrari Driver Academy 13 / 14 Foto de: Ferrari Callum Ilott, Ferrari Driver Academy 14 / 14 Foto de: Ferrari

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

