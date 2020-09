A McLaren afirmou que a movimentação da Fórmula 1 para impor o fechamento das fábricas durante a paralisação do campeonato devido à pandemia da Covid-19 foi chave para que a equipe não ficasse para trás em relação às competidoras devido aos problemas financeiros que vinha enfrentando.

O fechamento do mercado automotivo e a suspensão da parte inicial da temporada 2020 da F1 atingiu em cheio o fluxo de caixa do Grupo McLaren, levando-o a pegar um empréstimo de 150 milhões de libras (R$1,1 bilhão) do Banco Nacional do Bahrein, além dos planos de venda da sede da fábrica.

Mas a operação da F1 não mostrou sinais de ter sido impactada por esses problemas, tendo conquistado pódios ao longo da temporada, além de ocupar atualmente o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

O CEO da McLaren, Zak Brown, acredita que a habilidade da equipe de superar esses problemas com uma forma tão forte se deve ao fato da FIA ter imposto o fechamento das fábricas.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Brown disse: "Felizmente, os problemas que tivemos durante a Covid, que foram grandes e fartamente documentados, não nos impactaram, porque não poderíamos gastar dinheiro mesmo se pudéssemos, já que tudo estava fechado".

"Então, apesar de não parecer bom, e não era bom, isso não impactou o progresso da equipe, porque não podíamos fazer nada nesse período. No momento que pudemos reiniciar, o pior já havia passado. Estávamos frágeis antes da Covid e isso nos levou a acender o alerta".

"Mas a boa notícia é que passamos por isso, então coisas como a venda da fábrica entram apenas como boas decisões de reestruturação financeira do negócio. No momento, não estamos trabalhando mais sob a pressão que a Covid nos colocou. Estamos em um bom lugar".

Além de sua forma sólida em 2020, a McLaren está animada sobre como a nova estrutura da F1, incluindo o teto orçamentário, poderá beneficiá-la. Mas enquanto Brown aceita que as oportunidades também estão disponíveis para as outras equipes, ele sente que há boas chances para seu time nos próximos anos.

"Nada é automático, mas eu acho que, se olharmos como tudo está para a McLaren, tudo está indo como esperávamos. Temos Andreas [Seidl, chefe da equipe], que está fazendo um ótimo trabalho".

"Temos dois pilotos agora. Temos uma ótima dupla para 2021, as cotas de patrocínio superaram as expectativas e temos grandes marcas ao nosso lado: Dell, Coca-Cola, BAT, Arrow...".

"A moral está alta e os resultados estão bons. Então tudo está indo bem, apesar de que um final de semana como o de Mugello nos lembra que nem tudo é fácil. Temos um esporte que, a um nível macro está resetando, no momento que estamos bem. Vai levar algum tempo, mas estamos animados".

Apesar da McLaren saber que a equipe segue atrás de Mercedes e Red Bull em termos de infraestrutura, já que os projetos dos novos túnel de vento e simulador foram adiados, Brown não vê nada que interromperá o progresso.

"Não coisas que nos ajudarão a melhorar constantemente. Mas já temos um túnel de vento. Já temos simuladores. Acho que investimos pouco nos últimos anos e agora estamos alcançando. Então acho que tudo está melhorando em um bom ritmo".

"Acho que 2021 será como 2020 para todos, mas 2022 vale tudo. Acho que também vai levar algum tempo até todos se acostumarem com o novo teto e acertar o lado financeiro. Para mim, parece que estamos no meio de uma jornada de cinco anos. Estamos no caminho certo".

McLaren MCL35 (Temporada 2020) Motor: Renault Combustível: Gulf Oil Pneus: Pirelli Pilotos: 4 - Lando Norris 55 - Carlos Sainz

