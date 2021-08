Max Verstappen teve mais uma corrida rodeada de problemas. Após abandonar o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 devido a um acidente com Lewis Hamilton, dessa vez a prova acabou na primeira curva da etapa da Hungria. O holandês foi tocado por Lando Norris quando este sofreu uma batida de Valtteri Bottas.

O piloto da Red Bull conseguiu voltar e não abandonou, mas o assoalho de seu carro ficou muito prejudicado, o que tornou impossível para ele competir pela vitória.

A imagem do estado do RB16B de Max viralizou nas redes sociais e explica por si só porque o desempenho estava tão abaixo. A foto é do jornalista Laurent Dupin, do CANAL+, confira:

F1 2021: CAOS NA HUNGRIA! Veja TUDO sobre a CORRIDA MALUCA, com ERRO da Mercedes, BATIDAS e CHUVA

