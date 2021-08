F1: Russell testará pneus de 2022 pela Mercedes na Hungria

George Russell foi escolhido pela Mercedes para testar os pneus de 2022 da Fórmula 1 pela equipe. O britânico, após conquistar seus pontos inéditos pela Williams no GP da Hungria do último domingo (1), voltará a sentar em um cockpit da escuderia alemã pela primeira vez desde a etapa de Sakhir do ano passado.

Não é a primeira vez que o piloto participará de uma sessão do tipo pela montadora, ele já teve compromissos no Bahrein e em Abu Dhabi em 2019, além de sua "estreia" na Hungria em 2017, local dos testes deste ano. Ferrari e McLaren também estarão presentes.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, já informou que espera tomar a decisão sobre o segundo piloto da equipe para 2022 durante a pausa de verão da categoria. Estão no páreo Russell e Valtteri Bottas. Resta esperar para ver se a escolha do britânico para testar os pneus é um prelúdio do que pode ocorrer nos próximos dias.

