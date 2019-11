Depois de o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistar seu sexto título mundial na etapa dos Estados Unidos, a Fórmula 1 vem para a América do Sul e desembarca em São Paulo para o GP do Brasil, realizado no próximo fim de semana, em Interlagos.

E para prestigiar o evento da F1 em nosso País, a transmissão das principais atividades da categoria em São Paulo será feita em TV aberta, na Globo. A emissora transmitirá, ao vivo, o treino classificatório e a corrida. Os treinos livres passam em TV fechada, no SporTV 2.

No Motorsport.com, como sempre, você não perderá nada e acompanhará tudo o que acontece no Autódromo José Carlos Pace em TEMPO REAL. Nossa equipe estará em Interlagos e contará todos os detalhes do GP do Brasil de F1. Confira os horários: