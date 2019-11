Mercedes deve ficar na F1 após 2021, mas ainda "não é certo"

Chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff disse que não há garantias de que a escuderia germânica ficará na elite do automobilismo após a temporada 2021, mas os indícios são de que o grupo alemão permanecerá.

Com discussões em andamento entre a Liberty Media e os proprietários da Mercedes sobre novos termos para um acordo de direitos comerciais, Wolff diz que a montadora está avaliando muitos aspectos sobre seu envolvimento contínuo na F1.

E em meio a momentos difíceis para as fabricantes tendo em vista a ascensão dos carros elétricos, Wolff admite que o processo de tomada de decisão é consideravelmente mais complicado do que pode parecer.

Com exclusividade ao Motorsport.com, Wolff disse: "Tudo indica que vamos ficar. Mas ainda não é certo. Estamos discutindo o desenvolvimento futuro do automóvel e seus efeitos no esporte a motor".

"Em que direção o mundo automotivo está se desenvolvendo? De que forma a F1 é relevante como plataforma de entretenimento e tecnologia? Queremos permanecer nesta plataforma por muito tempo?”, questionou o dirigente austríaco.

Wolff ainda apontou diferenças entre a marca alemã e a Ferrari. “Ela diz: 'Faremos isso para sempre. Construímos carros de corrida e de rua'. Nosso modelo pode dizer: 'Fomos muito bem-sucedidos. Não há mais nada a provar. Faremos outra coisa agora’. Ambos são válidos”.

"Se você fizer uma pesquisa hoje para ver quais equipes de F1 são as mais bem-sucedidas, a maioria das pessoas dirá Ferrari. Isso é simplesmente porque a Ferrari está na vanguarda e é competitiva há 50 anos”, refletiu o chefe da Mercedes.

"É claro que, como uma marca acostumada ao sucesso, você deve manter suas próprias expectativas realistas e calibrar que você não pode vencer todos os anos. Isso não é fácil. Eu tenho que começar comigo mesmo: como posso suportar isso?", ponderou.

Com a Mercedes já estabelecendo acordos de fornecimento de motores com McLaren, Racing Point e Williams a partir de 2021, Wolff sugere que a Mercedes provavelmente não continuará fornecendo unidades de potência se sentir que a F1 não é mais adequada ao seu objetivo.

Novas regras de 2021 impactam no design dos carros

Antes do GP dos Estados Unidos, a categoria máxima do automobilismo divulgou os regulamentos técnicos de 2021, que impactarão na aerodinâmica - e no design - dos carros. Estes ficarão mais simples e terão o retorno do efeito solo, que 'gruda' o monoposto ao chão e facilita as ultrapassagens. Tendo isso em vista, a própria F1, além de McLaren, Williams e Renault, lançaram esboços das versões de suas máquinas para 2021. Confira na galeria abaixo:

