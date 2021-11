Independentemente do resultado final do campeonato de 2021, Lewis Hamilton ainda segue quebrando recordes ou aumentando suas marcas já expressivas. Neste domingo, o piloto da Mercedes foi o grande nome do GP do Catar de Fórmula 1, na estreia do país na maior categoria do automobilismo mundial.

A vitória, a 102ª da carreira, também trouxe um novo feito. Losail é o 30º circuito diferente em que Hamilton visitou o lugar mais alto do pódio. O inglês já detinha o recorde de maior ‘variedade’ de vitórias, com Michael Schumacher o segundo colocado, com 23 circuitos.

Alain Prost é o terceiro na contagem com 22, seguido de Sebastian Vettel 21 e Nigel Mansell com 19, ao lado de Fernando Alonso. O brasileiro com maior número de vitórias em diferentes locais é Ayrton Senna, com 17, ocupando a sétima posição do ranking. Nelson Piquet é o 13º com 14 e Emerson Fittipaldi é o 21º com 11, entre aqueles campeões mundiais.

Confira em quais locais Hamilton já venceu na F1 (ordem cronológica)

Circuito Vitórias 1 Montreal 7 2 Indianápolis 1 3 Hungaroring 8 4 Fuji 1 5 Melbourne 2 6 Mônaco 3 7 Silverstone 8 8 Hockenheim 3 9 Xangai 6 10 Singapura 4 11 Istanbul 2 12 Spa-Francorchamps 4 13 Nürburgring 2 14 Yas Marina 5 15 Monza 5 16 Austin 5 17 Kuala Lumpur 1 18 Sakhir 5 19 Barcelona 6 20 Suzuka 4 21 Sochi 5 22 Spielberg 2 23 Cidade do México 2 24 Interlagos 3 25 Baku 1 26 Paul Ricard 2 27 Mugello 1 28 Portimão 2 29 Ímola 1 30 Losail 1

